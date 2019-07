Seemanová překonala český rekord a je v semifinále. Nejlepší čas zdolal i Micka

Plavkyně Barbora Seemanová díky českému rekordu 1:57,32 postoupila na mistrovství světa ze sedmého místa do semifinále závodu na 200 metrů kraul. Vlastní český rekord na 800 metrů volným způsobem v rozplavbách v korejském Kwangdžu vylepšil i Jan Micka, kterému to přineslo desátou příčku. O dvě šance na zlato přišla americká hvězda Katie Ledecká, která kvůli nemoci nenastoupila do rozplaveb dvoustovky a o pak se odhlásila i z odpoledního finále závodu na 1500 metrů.

Barbora Seemanová

Devatenáctiletá Seemanová překonala vlastní tuzemské maximum i při svém druhém startu na šampionátu. Výkon z květnových Pardubic vylepšila o osm setin a zaostala o pouhé čtyři setiny za olympijským A limitem. Ten už má splněný na stovce. Další pokus bude mít při boji o finále, semifinále kraulařské dvoustovky žen začne ve 14:14 SELČ. Plavkyně Seemanová na MS vylepšila rekord. Štafeta postoupila na olympiádu Přečíst článek › Seemanové i dalším kraulařkám ubyla velká konkurentka, čtrnáctinásobná mistryně světa a pětinásobná olympijská vítězka Ledecká. Dvaadvacetiletá Američanka, kterou v neděli na čtyřstovce nečekaně porazila Australanka Ariarne Titmusová, se prý od příjezdu do dějiště šampionátu necítí dobře a po konzultaci s trenérem a lékaři z dnešního programu odstoupila. Měla by na tomto MS plavat ještě osmistovku, která začne v pátek. Dnes byly rozplavby mužské osmistovky, po kterých se měnily české historické tabulky. Micka při svém prvním startu na MS vylepšil vlastní maximum o osm desetin na 7:48,93 a skončil dvě místa za postupem do finále. Osmičku postupujících uzavíral kontroverzní Číňan Sun Jang, který Micku porazil o 81 setin. Mickovou hlavní disciplínou je patnáctistovka, jejíž rozplavby jsou na programu v sobotu. Bára je skromná a obyčejná holka, říká trenérka Škábová o své svěřenkyni Přečíst článek ›

Autor: ČTK