V bazénech je pořád živo. Elita se chystá letos už na čtvrtou vrcholnou akci. Po mistrovstvích Evropy v Budapešti a v krátkém bazénu v Kazani a OH v Tokiu, míří světová elita tentokrát do Spojených arabských emirátů, přičemž se donedávna závodilov rámci International Swimming League (ISL).

Česko vyšle do Abú Zabí na MS v krátkém bazénu (16. - 21. prosince) tři ženy a sedm mužů v čele s Barborou Seemanovou, mistryní Evropy na 200 metrů volný způsob a stříbrnou z ME v krátkém bazénu. Jednadvacetiletá plavkyně podtrhla skvělou sezonušestým místem v olympijském finále a několika českými rekordy.

Hvězdy? Jsou to normální holky. Už nebudu nervózní, směje se Seemanová

V Abú Zabí poplave kraulové tratě na 50, 100 a 200 metrů a jejím cílem je opětvylepšení svých maxim. „Je to ale těžší a těžší. Zaměřím se hlavně na dvoustovku, chtěla bych se dostat pod hranici 1:53 a samozřejmě budu bojovat o finále,“ líčila česká plavecká hvězda.

Na svou oblíbenou trať se svěřenkyně trenérky Petry Škábové dostane hned první den šampionátu. „Těším se. Je to pro mě takhle lepší. Na dvoustovku se mohu soustředit, aniž by mě cokoliv rozptylovalo a další starty budou za odměnu,“ usmívala se Seemanová ještě před cestou do Emirátů.

Kubová poslední českou medailistkou

Po nedávném triumfu v ISL s týmem Energy Standard zakončí sezonu znakařka Simona Kubová, která se na MS představí na tratích 50 a 100 metrů. Právě ona je poslední českou medailistkou z této soutěže, když v roce 2012 získala v Istanbulu bronz.

Po skončení ISL v Eindhovenu neměla příliš času na odpočinek ani na vychutnávání sladkého vítězství. „Hned po finále jsme další den ve dvě ráno odlétali do Dubaje na přípravu,“ vzkázala třicetiletá Kubová z kempu, kde potřebovala po klubovém klání potrénovat, aby se na šampionát dostala do formy.

Půvabná hvězda z bazénu Seemanová: Za olympiádu jsem se odměnila zmrzlinou

Ženskou část doplňuje prsařka a polohovkářka Kristýna Horská. Ze sedmičky mužů prokazovali poslední dobou formu Matěj Zábojník, Jan Šefl a Ondřej Gemov, kteří v Kazani překonali české rekordy. Do týmu se po neúčasti na ME vracejí olympionici Jan Micka a Jan Čejka.

Ve hře budou i extrémní skokan do vody Michal Navrátil a dálková plavkyně Lenka Štěrbová, kteří se zúčastní souběžně probíhajícího Aquatics Festivalu.