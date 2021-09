„Sto dní bylo intenzivních. Pracovalo se například na podpoře základních a mateřských škol, nebo nastavení nových regionů. Jednou z priorit je ženský sport, pokusíme se na olympiádu dostat šest kolektivních sportů,“ prohlásil bývalý pozemní hokejista.

Musel jste hasit nějaké akutní problémy?

To přímo ne, ale v českém sportu jsou osobní animozity. Národní sportovní agentura funguje správně. Před rokem sport nebyl v dobré kondici. Začalo se víc komunikovat. Je potřeba si říct, kde je místo pro různé střešní organizace. Jakou roli mají mít sportovní centra, jako jsou Dukla, Olymp a Victoria, nebo organizace Česká unie sportu a Český olympijský výbor. Cílem je, abychom sport sladili.

Projekty na pohyb dětí má Český olympijský výbor, v jakém jste s nimi v kontaktu?

S panem předsedou Jiřím Kejvalem v žádném. Řekl, že se mnou nebude komunikovat. Jsem ale ve spojení s některými místopředsedy, brzy se s nimi sejdu a chci jít naproti. Jsem tady proto, abych podporoval sport. Ne kvůli tomu, abych hloubil příkopy.

Navýšení rozpočtu

Co se zlepšilo vznikem NSA?

Zásadní změna je v tom, že jsme navýšili rozpočet. Projektem Můj klub, který je zaměřený, na děti, putuje do klubů půldruhé miliardy korun. Tyto prostředky nejdou přes národní svazy, ale přímo na podporu dětí a trenérů. Pokud v příslušném byly klubu splněny podmínky, a bylo jich devadesát devět procent, tak už jim peníze přišly. Stačí se kdekoli zeptat.

Neustále se skloňuje pohyb dětí. Podpořil byste zavedení třetí vyučovací hodiny tělocviku na základních školách?

Je to palčivý problém, ale je otázkou, jestli by to pomohlo. Rodiče spoustu dětí z tělocviku omlouvá?

Premiér nadhodil, že by si ČR měla brát příklad z amerického univerzitního sportu. Do jaké míry je to reálné?

Systém je dost odlišný, ale dají se kopírovat jednotlivé body. Třeba Univerzitní lize ledního hokeje se to poměrně daří. Takovým směrem bychom chtěli rozšiřovat další kolektivní disciplíny. Pokud se plánovaný rozpočet na příští rok navýší, bude pamatováno na odporu infrastruktury střední a vysokých škol.

Nastavení jasných pravidel

Přibližte projekt, díky němuž se pokusíte dostat šest ženských sportů (volejbal, házená, basketbal, vodní pólo, pozemní hokej, ragby) na OH 2028 v Los Angeles?

Jedná se o akční plán, aby se genderově vyvážilo sportovní prostředí. Mezi vynaloženými prostředky na mužský a ženský sport je značný nepoměr. S tím souvisí i navýšení ženské základy. Od jednotlivých svazů budu do konce září vyžadovat koncepci. Tu podpoříme, ale jak budou program naplňovat, bude už jejich vlastní věc. Musí nám říct, co k tomu potřebují. Každý svaz má jiný problém. Je na to vyčleněno 150 milionů korun.

Jaký program by měla mít NSA v dalším období?

Musejí se nastavit jasná pravidla pro efektivní rozdělování. Dojde k odlišení kolektivních a individuálních sportů a také olympijských a neolympijských. Máme 120 svazů a všechny dostávají všechno.

Myslíte, že situaci v českém sportu mohlo zlepšit ministerstvo sportu?

To je na politické garnituře a v této chvíli už na nové vládě. Moje role je za současné situace v tom, abych pro sport zajistil co nejvíc prostředků.

Za měsíc jsou volby, nemáte obavy, že by se vznikem nové vlády, mohla NSA zaniknout?

Legislativně není možné jen tak skončit. Ale pokud by z jakékoli politické strany nebyl zájem, nebo by se ukázalo, že agenturu vedu špatným směrem, nebudu se v ní držet zuby nehty. Dokážu se dobře uživit jinde, ale myslím, že sportu mám co dát.