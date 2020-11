„Problémy nám nehrozí, žádný finanční či jakýkoliv kolaps neočekávám. Máme to pod kontrolou. Klub funguje slušně. S podporou sponzorů, města, kraje a MŠMT bychom to měli zvládnout,“ věří Kotala.

Velkou zásluhu na tom v této nelehké době mají sponzoři.

„Musíme jim poděkovat. Co naslibovali, doposud plní. Hlavně firmě Stabag jako našemu generálnímu partnerovi. Jsem za to velmi rád,“ těší Jaroslava Kotalu.

Jeho svěřenci poslední ligový zápas odehráli na začátku října. Vinou epidemiologické situace však první basketbalová liga byla pozastavena. Zatímco nejvyšší soutěž se v polovině listopadu znovu rozjela, nejen hráči Zlína musí čekat.

„Točí se kolem toho větší peníze, mají možnost testování. Je to dobré i pro diváka, který alespoň může sledovat zápasy v televizi. S ohledem na kvalitu a finanční možnosti tento krok schvaluji,“ nepůsobí Kotala nijak zatrpkle, který ani necítí žádnou nespravedlnost.

„Nemoc je potřeba brát vážně, dodržovat zásady. Pokud nebudeme, nemusíme hrát ani za půl roku či za rok. Zároveň si nedovedu představit, jak se soutěž bude dohrávat. Jestli každý víkend, v týdnu,“ nastiňuje jeden z problémů.

Podle nejnovějších informací by od příštího týdne mohl tzv. PES (protiepidemický systém – pozn. red.) klesnout na třetí stupeň, což by dalo naději sportovním amatérským soutěžím.

„Kdybychom se dostali do této fáze, tak bychom měli deset dní na restart, trénování. Abychom se dali do kupy a začali hrát,“ přibližuje, jak by mohl vypadat návrat.

Jak však Jaroslav Kotala uvádí, rozjezd zápasů by nejradši viděl až od nového roku.

„Když se nám to uvolní, tak za tréninky budu hodně rád. Kvůli jednomu dvěma zápasům však do konce roku nemá smysl začít hrát.“

„Pokud začneme až v lednu, tak na přípravu bychom měli přibližně měsíc. Současné klimatické podmínky nejsou takové jako v létě. Rovněž tady hrozí extrémní přetíženost a možnost zranění,“ poukazuje na více než šestitýdenní absenci bez trénování.

Pravidelné testování proti koronaviru ale podle něj nepřipadá v úvahu.

„Pro nás je to absolutní nonsens. U amatérských hráčů s našim rozpočtem si to nedokážu vůbec představit. Zvláště, když slyším kolegy z ostatních sportů z nejvyšších soutěží, kde na to mají vzít peníze,“ zmiňuje strasti profesionálních klubů.

Při návratu se bude řešit také termínová listina. Například ve volejbalové extralize mužů se hrají dva zápasy během víkendu.

„Varianta by to asi byla. Musíme počkat, co by to obnášelo. Na druhou stranu jsou tady amatéři v určitém věku, dvě utkání po sobě nebývá ani u trénovaných hokejistů či fotbalistů. Je potřeba si počkat, jaký bude formát pro dohrání soutěže. Osobně by se mi líbilo, kdyby se dokončila základní část a soutěž se ukončila.“

Ačkoliv v současné době je první liga basketbalistu pozastavena, Jaroslav Kotala o práci rozhodně nemá nouzi.

„Jsem ředitelem sportovních klubů, přes den se například věnuji zajišťování provozních věci. Rovněž řeším chod basketbalového klubu. Současná situace mě vůbec neodrazuje, spíše naopak. Mančaft máme slušně poskládaný, výsledky byly solidní. V letošní sezoně máme co nabídnout. Na návrat se hodně těším.“

Jaroslava Kotalu tak naopak trápí, že od října je kompletně pozastavený mládežnický sport.

„Trenéři jsou s nimi pochopitelně v kontaktu, probíhají videohovory, tréninkové plány. Zpětná vazba ovšem není taková, jakoby by měli pravidelné tréninky, které by vrcholily zápasy,“ uvědomuje si a dodává.

„Nejen v basketbalu, ale také dalších sportech v přípravkách začaly malé děti. Během vynuceného volna se jim to však třeba mohly rozmyslet. Z tohoto pohledu je to pro mládežnický sport průšvih," uzavírá s obavou.