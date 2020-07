Miroslav Jansta vstoupil do svého třetího období v pozici předsedy ČUS. Rozhodlo o tom více než 140 zástupců sportovních klubů, tělovýchovných jednot a svazů. Celkově se hlasování zdrželi pouze dva delegáti, proti nebyl nikdo. Jansta byl jediným kandidátem, ačkoliv je zároveň stále trestně stíhaný v tzv. kauze sportovních dotací. „Kdyby nebyl v této nelehké situaci zvolený, tak by to lidi brali jako ústupek v kauze, kterou považuji za naprosto nesmyslnou. Výsledek valné hromady byl vzkazem, co si sportovní prostředí myslí o celém soudním procesu,“ prohlásil Zbyněk Špaček, předseda České asociace stolního tenisu.

Někteří delegáti ale v obvinění staronového předsedy spatřovali určitý problém. „Je to jistě komplikace, nicméně z toho, co je mi známo, neudělal Miroslav Jansta nic takového, za co by měl být odsouzen. Věřím, že ke stejnému závěru dojde i soud,“ dodal Petr Ryška, předseda Českého svazu plaveckých sportů. To Gabriel Waage, předseda České softballové asociace, dopředu v kuloárech avizoval, že se na Valné hromadě zdrží hlasování: „Důvodem je to, že vnímám principy, které jsou vyšší než praktický svět. Nemyslím si, že je správné, aby probíhaly volby v momentě, kdy jediný kandidát na předsedu této organizace je v současné době stíhaný. Zároveň mé stanovisko nechci spojovat s tím, že si myslím, jak dopadne soud. To rozhodně nechci předjímat. Celé obvinění ČUS na mě totiž působí jako vykonstruované.“

Kauzu, která se týká údajného ovlivňování státních dotací, nevnímá dobře ani Petr Marek z Českého svazu cyklistiky: „Myslím si, že to obecně sportu škodí. Hlavním garantem financování sportu bylo ministerstvo školství a pakliže selhalo, tak nevím, co si o tom myslet.“ Pro Tomáše Cvikla z České asociace squashe je celá věc jasná: „Pro mě nebylo žádnou překážkou, že se stal Jansta osamoceným kandidátem, ačkoliv je obviněný. Podle toho, co o případu vím, tak je obžaloba absurdní.“

Vize ČUS? Udržet silnou pozici

A jakými stěžejnými body v programu předseda Miroslav Jansta delegáty přesvědčil? Jeho vize na další čtyři roky spočívá především v posilování úlohy svazů jako největší autority ve sportovním prostředí. Klíčové je přímé financování sportovních klubů a samozřejmě rozdělování státních dotací podle objektivních, měřitelných parametrů a předem schválené metodiky. Důležité je také znovuzavedení dotačního programu na provoz a údržbu sportovního majetku a zanedbané infrastruktury.

„Mě zaujal celý program a pohled na český sport. Interně se mě dotklo to, že se snaží prosadit dominanci sportovních svazů, které by měly být hybatelem sportovního dění v České republice. To, že do výkonného výboru ČUS byli zvoleni zástupci největších svazů, je určitým signálem,“ konstatoval Libor Varhaník z Českého atletického svazu. Podporu programu ČUS na další čtyři roky vyjádřil také Petr Koukal, který se nedávno stal předsedou Českého badmintonového svazu: „Vítám důraz na přímé financování pro kluby a jednoty. S podobným programem jsem kandidoval také na pozici předsedy badmintonového svazu. Hráči a především jejich trenéři si zaslouží podporu napřímo.“

Prioritou pro Českou unii sportu zůstává pomoc sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, kterou poskytují Servisní centra ČUS na oblastní a krajské úrovni tisícovkám subjektů po celé republice. „Služby pro kluby zvládají Servisní centra ČUS dobře a jednoznačně základním článkům pomáhají, což kvituji. Menší kluby se nechtějí zaobírat problematikou dotací, plavat v byrokracii. Sportovním svazům pomáhá ČUS hlavně tím, že je sdružuje, čímž vytváří politickou sílu. A je fakt, že se od určité doby peníze pro ně zvyšovaly,“ prohlásil Gabriel Waage ze softballové asociace.

ČUS sdružuje 75 největších svazů, díky čemuž je respektovanou organizací také pro politiky. „Je pro mě zástupcem směrem k autoritám, reprezentuje sportovní sílu. Jestli je unie schopná svazy pod sebou sdružovat a koordinovat, komunikovat s nimi, tak je její funkce potvrzená,“ doplnil squashista Tomáš Cvikl.