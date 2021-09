Je považován za nejlepšího amerického fotbalistu všech dob. Finále Super Bowlu, obdoby hokejového Stanley Cupu, si zahrál celkem desetkrát a sedmkrát odešel ze hřiště jako vítěz. To se nikomu jinému v celé historii nepovedlo.

Training camp starts this week. I’m looking forward to having some actual receivers again… pic.twitter.com/PDl1puHr46 — Tom Brady (@TomBrady) July 25, 2021

Poslední prsten pro šampiona NFL si nasadil letos, kdy dotáhl k mistrovské trofeji Tampu Bay Buccaneers. Na Floridu se Brady vydal po dvaceti letech v týmu New England Patriots a i ve 44 letech se dokázal, že je stále nelepším quarterbackem ligy.

Kromě sedmého triumfu v Super Bowlu, pro který si do Tampy přišel, získal během svého nového angažmá i covid-19.

Brady v rozhovoru pro Tampa Bay Times prozradil, že se nakazil při Super Bowl Boat Parade během únorových oslav, po kterých měl pozitivní test. Sportovní ikona pro všechny Američany tím chce varovat před shromažďováním hráčů a fanoušků, kteří se v letošní sezoně vrátí na stadiony.

„Letošní sezona bude náročná. Vlastně si myslím, že to bude ještě těžší než loni,“ přemítá Brady. „Na stadion se vrátí fanoušci, se kterými se budeme setkávat a jak budeme cestovat. Nebude to jako loni, i když se necháváme testovat jako loni. My se s tím prostě musíme vyrovnat,“ dodal manžel slavné brazilské supermodelky Gisele Bündchenn.

Trenér Bucs Bruce Arians před startem sezony oznámil, že všichni v organizaci byli očkováni. Kromě Tampy jsou však kompletně proočkováni jen v klubu Atlanta Falcons.