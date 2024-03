Tahle cesta do Tbilisi se vyplatila. Šermíř Jiří Beran se při Světovém poháru v Gruzii kvalifikoval na olympijské hry. A to hned dvakrát. V sobotu jako jednotlivec a v neděli s družstvem kordistů, které tvořili i Jakub Jurka, Martin Rubeš a Michal Čupr. Byl to snový víkend. Celek kordistů pojede na olympiádu po dlouhých 32 letech.

Čeští kordisté slaví postup družstva na pařížskou olympiádu | Foto: se svolením Bizzi teamu

„Postup je něco neskutečného. Nikdo si asi ještě pořádně neuvědomuje, co to pro náš šerm a ty kluky znamená. Byli jsme z toho naměkko. Každý jsme z jiného města a jiného klubu, takže se radost rozšíří do všech stran,“ vyprávěl Deníku po návratu lídr reprezentace Jiří Beran, jenž zdědil šermířské řemeslo po svém otci.

Olympijské turnaje budou pro rodáka z Prahy navíc speciální tím, že v Paříži uzavře dlouholetou kariéru. Na špičkové úrovni vydržel šermovat do 42 let. Navzdory zkušenostem si v sobotu večer vypnul telefon. Nechtěl být rušen. Kdyby odpovídal na gratulace, neměl by klid a nemohl se soustředit nedělní souboje týmů.

Kordisty přišli povzbudit judisté

I tam všechno klaplo a česká sestava se na hry probojovala přes Uzbekistán, Koreu, Maďarsko a Kazachstán. Došla až do finále proti Francii. S ní Češi sice prohráli, ale jelikož jsou Francouzi pořadatelem olympiády a zároveň tým galského kohouta figuruje ve světovém žebříčku v elitním kvartetu, které mělo účast v Paříži jistou, nominovalo se Česko za Evropu.

Soutěže družstev v šermu sice nemají parametry kolektivních sportů, ale soudržnost hraje svou roli. „Musíme se doplňovat, je to něco jiného než individuální závod. Šermuje se štafetově. Nikdo si nemůže dovolit nějaký výpadek. Povedlo se nám to skvěle. Hlavně zápas se světovými jedničkami Maďary, kteří jsou skvělí obranáři. Když se dostanou do vedení, je těžké zápas otočit,“ popisoval matador.

Šermíř Choupenitch vybojoval třetí OH. Neuvěřitelné drama až do konce, hlásí

V rozhodujících okamžicích se šermíři dočkali nečekané podpory. V Tbilisi probíhal minulý týden i světový pohár v judu. Reprezentanti v kimonech se o důležité akci svých krajanů dozvěděli ze sociálních sítí. Po skončení svého programu se vypravili na šerm a sledovali triumfální cestu kordistů od druhého kola až do finále.

„Judisté se v hale objevili zrovna před hodně důležitým zápasem s Koreou. Bylo to fajn, najednou nám to šlo líp než obvykle,“ komentoval Beran velký den českého šermu. „Popravdě nejsme na takovou podporu vůbec zvyklí. Bylo to super,“ přiznal kordista, který startoval už na OH 2016 v Riu.

V neděli se mu šermovalo líp

A pak se vrátil k individuálnímu úspěchu, jemuž předcházela slušná porce nervozity. „Celý rok jsem byl na postupovém místě. Jen jsem potřeboval pozici potvrdit, ale nedařilo se mi to. Měl jsem v hlavě, že letos končím kariéru a další šanci už mít nebudu. Byl to jiný tlak, než na jaký jsem zvyklý, ale klaplo. V neděli jsem byl už klidnější. Šermovalo se mi líp,“ usmíval se kordista, jemuž v jednotlivcích nejvíc pomohl triumf v loňské Grand Prix v Cali.

Svoboda dál sní o olympiádě v Paříži. Má smlouvu na půl úvazku a sáhne do rezerv

„Jsem spokojený,“ poznamenal skromně závodník. „Ještě přijde mistrovství Evropy a pak už olympiáda. Teď si říkám, jak je skvělý, že jsem se do Paříže probil. Ale až začne příprava, budu se snažit, aby i rozlučka stála za to.“

Nedělní noc se v Tbilisi protáhla. „Ne že bychom nějak bujaře oslavovali, ale už ve tři ráno startovalo letadlo na zpáteční cestu. Nejdřív jsme šli s judisty na večeři a pak do hotelu, abychom se nachystali na odlet. Na nic jiného nebyl čas. Jsem teď docela utahaný,“ dodal Jirka Beran.