Velké rozčarování a zděšení vzbudil chystaný návrat ruských a běloruských šermířů do mezinárodních turnajů. A to dokonce i mezi samotnými zástupci Mezinárodní šermířské federace. Proti začlenění sportovců ze zemí, které před rokem rozpoutaly válečný konflikt na Ukrajině, je i český šerm.

Šerm chystá návrat ruských a běloruských sportovců do mezinárodních turnajů. | Foto: se svolením Českého šermířského svazu

S ohledem na snahu Mezinárodního olympijského výboru (MOV) dostat ruské a běloruské sportovce na olympiádu v Paříži v příštím roce, vyvolala Mezinárodní šermířská federace (FIE) hlasování o začlenění vyslanců těchto dvou států zpět do soutěží, aby případně stihl blížící se start olympijské kvalifikace. A na mimořádném kongresu padl jasný verdikt: Jsme pro, zaznělo. Pro někoho to bylo dost překvapivé rozhodnutí.

Pro návrat ruských a běloruských sportovců, týmů a funkcionářů se vyslovilo 65 procent členů FIE, kteří se on-line kongresu účastnili. Pro návrat jednotlivců bylo 89 členů, 46 bylo proti a jeden se hlasování zdržel. Týmy prošly poměrem 85 ku 51, dva členové nehlasovali. Snaha Ukrajinců hlasování zablokovat neuspěla.

Zástupci Mezinárodní šermířské federace rozhodli o návratu ruských sportovců do soutěží, ti se tak budou moct zúčastnit olympijské kvalifikace. Češi hlasovali proti. Nejlepší český šermíř Alexander Choupenitch v nedávné anketě Deníku odpověděl, že by Rusy nevrátil, protože se nic nezměnilo a válka stále pokračuje. „Je podle mě zvláštní, že se to řeší teď, když se za rok nic nezměnilo. Proč by se to teď mělo měnit, když se situace nezměnila? Chápu postoj těch, kteří říkají, že sportovci za to nemohou. Mám některé kamarády z Ruska, kteří s námi nemůžou soupeřit a v šermu jsou Rusové dobří. Je to špatně pro sport, nevidím problém v tom udělat to jako v tenisu,“ nechal se slyšet bronzový olympijský medailista. „Samozřejmě nemůžeme se bavit o kolektivních týmech, ale jednotlivci, kteří nevyjadřují podporu válce, by soutěžit mohli.“

Výsledek hlasování mnohé zaskočil. Překvapený byl i předseda Českého šermířského svazu Oldřich Kubišta. „Jsme tímto rozhodnutím šokováni,“ kroutil hlavou. „Hlasovali jsme samozřejmě proti návratu Rusů, takové je naše stanovisko,“ zdůraznil v rozhovoru pro Deník.

A nebyl sám. Stejný názor zastává i výkonný ředitel amerického svazu Phil Andrews, který patří k nejhlasitějším odpůrcům návratu ruských a běloruských šermířů. „Toto hlasování přišlo jen něco málo přes sto dní poté, co 77 procent členů stejného orgánu hlasovalo pro prodloužení zákazu. Co se za těch 104 dnů změnilo?“ divil se Andrews.

„Zaregistrovalo se 136 členů, což je velký počet, obecně na kongresech bývá tak 110 až 120 zástupců. Dostali jsme tři otázky a my jsme na všechny odpověděli ne, ale přes 80 členů odpovědělo ano, s tím nic neuděláme. Dál se k tomu vyjadřovat nechci, nevíme, kdo jak hlasoval,“ nechápal Kubišta, který situaci ohledně návratu Rusů a Bělorusů rozebírá se zahraničními šermíři na turnajích. „Sportovci obvykle vyjadřují jiný názor, než mají představitelé federací,“ pokrčil rameny.

Proč někteří zástupci federací změnili tak rychle názor a nechali změnu projít? Indicie vedou k předsedovi FIE, kterým je ruský miliardář Ališer Usmanov. Ten Usmanov, který je přítelem prezidenta Vladimira Putina a figuruje na sankčním seznamu Evropské unie. Loni v březnu se sice dočasně vzdal funkce, jenže lobovat za Rusy, kteří patří ke světové špičce, může v klidu dál. „My jsme kontaktovaní nebyli,“ odmítl spekulace Kubišta. „Jsme ale malá federace a náš postoj je asi znám.“

Český šéf zatím nechce hovořit o případném bojkotu soutěží. „Nechceme dělat unáhlené závěry. Musíme to konzultovat se sportovními a státními institucemi, kvůli tomu vznikla expertní komise. Poradíme se, jak máme postupovat dál. V téhle otázce zastáváme stejný postoj jako naše vláda a země. Budeme prezentovat náš názor, aby veřejnost věděla, že s návratem Rusů nesouhlasíme,“ dodal Kubišta.