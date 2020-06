Když syn trumfne otce. Úspěšný šermíř Beran stíhá i stavařinu

Je to už bezmála třicet let, co poprvé uchopil kord a začal si hrát na mušketýra. Žádný div: Jiří Beran je šermířem po svém otci. „Učarovala mi atmosféra. Spojení fyzické síly, která se snoubí s taktikou. Nejvíc mě baví, jak se snažíte přechytračit toho druhého. Ono se říká, že šerm jsou fyzické šachy,“ uvedl 38letý rodák z Prahy.

Jiří Beran | Foto: ČTK/Šimánek Vít