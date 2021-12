"Název Boj je úzce spjatý s šermem, jde o cestu bojovníka, cestu mojí. Odkaz na Tokio, na Japonsko tam je, ale text vznikal před olympiádou," řekl Choupenitch při představení skladby, jejíž část ještě doplňoval při listopadovém natáčení. V textu písně zmiňuje, že bojuje o Tokio a na závěr dostane krabičku s mašlí, v které najde vizitku s nápisem "Tokio 2021".

V Tokiu jsem překonal sám sebe, říká hvězdný český šermíř Choupenitch

Sedmadvacetiletý šermíř natočil svoji pátou rapovou píseň a čtvrtý videoklip. "Je na lidech, aby to ohodnotili a řekli, jak se jim to líbí. Technicky i hlasově jsem se někam přiblížil a cítím, že už ve studiu vím, co dělám," uvedl Choupenitch. Poprvé vydal singl a klip nazvaný Víme oba v roce 2019. "Jako ve sportu o plánech a snech nemluvím," odvětil na otázku, zda chystá celé album.

Režisérem klipu byl nyní Jan Strach, na jehož doporučení oslovil Choupenitch i Procházku, s kterým se poznal v kryokomoře v Brně. "Je ztělesnění boje. Klipu dodává šťávu, protože jeho pohled je pravdu drsný. Měl krátkou, ale zásadní roli," řekl Choupenitch o Procházkovi.