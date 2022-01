Po prodělaných zdravotních problémech jste si jistě oddechl, když vám to tam začalo padat. Ulevilo se vám, že to i po té pauze jde?

Rozhodně se nestává často, že dáte z prvních pěti gólů čtyři. Navíc v tak rychlém sledu. Nebudu lhát, že to pro mě nebyla ohromná psychická vzpruha. Jsem také rád, že až na nějaké výjimky mi to tam padalo dál. V bráně Bosny byl také výborný brankář, který nám něco pochytal. Ale hlavně jsem spokojený s výkonem celého našeho týmu.

Souhlasíte s tím, že jste předvedli ještě lepší výkon než proti Španělsku?

Určitě tým oproti Španělsku udělal pokrok. Od toho tady ale jsme. Abychom udělali všechno pro postup do hlavní části.

Češi na ME přehráli Bosnu, o postup si to rozdají se silnými Švédy

Zápas se lámal v první polovině druhého poločasu, kdy se soupeř dlouho držel na dostřel dvou branek. Bylo důležité, že blíž se nedostal?

Zcela jistě to byla nejdůležitější pasáž zápasu. My jsme se ale stále drželi pokynů od trenérů. I když nám tam něco nespadlo, což se stává a takové chvíle v utkáních jsou, stále jsme do toho dávali sto procent.

Vnímal jste podporu českých fanoušků? Přišlo jich na dva tisíce.

Bylo to super. Je velká škoda, že jich tady nemohlo být ještě víc. Přesto dokázali vytvořit fantastickou atmosféru. My si toho obrovsky vážíme, protože ti lidi nám tady z toho dělají domácí mistrovství. Všichni si to moc užíváme a doufáme, že nás přijdou podpořit i v pondělí proti Švédsku.

Dodaly vám první dva zápasy na turnaji dostatek sebevědomí, abyste se pokusili zdolat v posledním duelu tak výrazného favorita, jakým jsou Švédové?

Od toho tady jsme, abychom se pokusili vyhrát. Přestože jsou Švédi ohromnými favority, uděláme pro to maximum. Musíme se nastavit tak, že z tohoto utkání bereme jenom vítězství.