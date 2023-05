Volit by mohly až od října, ale pod vysokou sítí patří k největším českým talentům. Seznamte se - Anna a Kateřina Pavelkovy.

Anna a Kateřina Pavelkovy | Foto: se souhlasem Ivany Roháčkové

Jsou jedním z českých párů, které ve středu vstoupí do kvalifikace elitního volejbalového turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro v Ostravě. Na tom by nebylo zase nic tak zvláštního, kdyby se nejednalo o teprve sedmnáctiletá dvojčata.

Anna a Kateřina Pavelkovy však nejsou žádné novicky. Mají dva domácí tituly pro dívky do 18 let, evropský titul v této kategorii a stříbro z ME do 20 let. „K volejbalu nás přivedli rodiče, kteří plážový volejbal hráli na slušné úrovni, a tak jsme se mu věnovali i my. Bavilo nás to a zůstaly jsme u toho,“ bere si slovo Kateřina.

Volejbal však má v jejich rodině ještě o něco hlubší kořeny. „Naše babička, tátova mamka, byla dokonce v reprezentaci. Máme to v genech a odmalička spolu hrajeme,“ usmívá se Anička.

Jejich dlouhodobým cílem je probojovat se mezi nejlepší páry a hrát na světovém okruhu. „Ale to se ještě uvidí… Zatím se chceme prosazovat hlavně na juniorské úrovni, probojovat se na evropský šampionát dvacetiletých a nakouknout do ženských turnajů jako teď v Dolních Vítkovicích,“ líčí Kačka.

Na písku jsou univerzálky

Sestry jsou svěřenkyněmi trenéra Aleše Nečesaného z týmu SVBC. V létě hrají beachvolejbal a v zimě šestkový volejbal v extralize kadetek. Obě ještě jako studentky gymnázia Postupická v Praze 4 a pochopitelně kousek od metropole ještě žijí s rodiči.

Ponorková nemoc se prý nedostavuje, i když jsou vlastně pořád vedle sebe. „Kdepak a doufáme, že to ještě dlouho vydrží,“ pokyvuje hlavou Anna. „Zvykly jsme si na sebe. Vyhovíme si na písku a normálně fungovat můžeme i jinak. Jsme spolu dost často, ale zvládáme to. Kdyby nás to nebavilo, tak spolu nehrajeme.“

V beachvolejbalu bývají role rozdělené na blokaře a polaře, ale sestry Pavelkovy jsou v tomto ohledu univerzálky. „My to nemáme úplně vyhraněné, že by jedna byla na jedné pozici a druhá na další. Zatím se střídáme a myslím, že nás to takhle i víc baví,“ ohlíží se Kateřina z výšky 182 centimetrů na sestru.

Ta za svým dvojčetem o pár čísel zaostává. „V budoucnosti se ale teprve uvidí, jestli se kvůli rozdílné výšce budeme specializovat. Zatím to je ale předčasné,“ přemítá Anna. „Už ale nerosteme, takhle to myslím stačí,“ směje se.