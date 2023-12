Luxusní vůz jako projev vděku. Hvězdný baseballista Shohei Ohtani šokoval manželku svého budoucího spoluhráče v Los Angeles Dodgers přepychovým darem. Koupil jí Porsche za to, že přesvědčila svého manžela Joea Kellyho, aby japonské superstar přenechal číslo dresu.

Hvězdný Shohei Ohtani bude u Dodgers nosit číslo 17 | Foto: ČTK/AP Photo/Ashley Landis

Ohtani, se kterým se Češi potkali na World Baseball Classic, se stal nejlépe placeným baseballistou na světě. Poté, co mu po šesti letech v Los Angeles Angels vypršela smlouva, podepsal jako volný hráč rekordní kontrakt s městskými rivaly Dodgers. Devětadvacetiletý Japonec si vydělá za deset let pohádkových 700 milionů dolarů (15,9 miliardy korun).

V největším obchodu v dějinách zámořské MLB sehrála nezanedbatelnou roli i manželka jednoho z hráčů Dodgers. Ashley Kellyová totiž lákala Ohtaniho do klubu videem, ve kterém hvězdě ligy nabídla číslo 17, které nosil v Dodgers její muž Joe.

Kellyová slíbila, že přenechá Ohtanimu všechny oděvy v klubových barvách Dodgers s číslem 17 z domácí šatníku. A navíc dodala, že svého syna Kaie přejmenuje na ShoKaie.

Milionový dar

Japonec, který je díky své unikátní schopnosti nadhazovat i odpalovat přirovnávaný k americké legendě Babe Ruthovi, se snaživé manželce nového spoluhráče odvděčil honosným darem. Pořídil jí Porsche.

„Tohle je pro tebe, od Shoheie. Chtěl ti dát Porsche,“ zaznělo na videu, na kterém Kellyová stojí ve dveřích svého domu a nevěřícně zírá na ulici, kde stojí luxusní vůz. Docela slušný vánoční dárek.

Podívejte se na nejlepší momenty Shoheie Ohtaniho:

Zdroj: Youtube

Kelly po přenechání 17 Ohtanimu teď bude nosit číslo 99. „Nenechal bych to jen tak někomu. Pokud bude Shohei pokračovat v takových výkonech jako dosud, bude jednou členem Síně slávy a moje číslo bude vyřazeno. To bude nejblíže tomu, abych se dostal do Síně slávy,“ pousmál se.