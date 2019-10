Platí to ale i pro NBA, jednu z nejbohatších soutěží planety. Tady už jde o miliardy dolarů.

Stručný souhrn událostí: na začátku byl nenápadný tweet generálního manažera Houston Rockets Daryla Moreyho, vyjadřující podporu hongkongským protestům proti čínské vládě.

Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Televize v říši středu rušila přenosy přípravných zápasů NBA, různí partneři lize vypovídali spolupráci, čínská média se zalykala zlobou.

Ve vedení NBA vypuklo zděšení. Komisionář Adam Silver se sice Moreyho napůl zastal s tím, že svoboda slova je pro jeho ligu zásadní, hned ale varovně dodal: „Zároveň si musíme uvědomit, že ke svobodě projevu patří i nutnost snášet její následky.“ Silver také zdůraznil, že čínský hněv docela dobře chápe.

Trh s netušenými možnostmi

Jde totiž o to, že Čína představuje pro NBA ohromný trh s netušenými možnostmi. Basketbal je v nejlidnatější zemi čím dál populárnější, zámořské zápasy sledují stovky milionů diváků.

Nejlepší basketbalová liga světa usiluje o dobytí Číny už tři dekády. Ruku v ruce s tím jde i přehlížení některých méně atraktivních aspektů tamního autoritativního režimu. Zjednodušeně řečeno: slova o demokracii a lidských právech nesvědčí obchodu.

Výstižně to shrnul Silverův dlouholetý předchůdce v čele NBA David Stern. „Věřte, že mi situace v Číně dělá starosti. Ale hlavní je, že mám odpovědnost vůči majitelům klubů, kteří chtějí vydělávat. Na to nesmím zapomínat, bez ohledu na mé osobní pocity,“ řekl Stern v roce 2006 v rozhovoru pro Sports Illustrated.

Zatím se zdá, že NBA se čínské cenzuře raději podřizuje. Když se minulý týden novinářka CNN na tiskové konferenci ptala houstonské superhvězdy Jamese Hardena na názor na aktuální krizi, hráč se ani nestačil nadechnout k odpovědi.

Peníze vítězí

Tisková mluvčí veškeré řeči na čínské téma prostě zatrhla (liga se pak za její chování omluvila). Hráči i další činovníci výbušnou kauzu Čína vs. NBA raději příliš nekomentují. Jindy se přitom k politice vyjadřují s nemalou chutí.

Mezi americkou veřejností tak roste rozhořčení z očividné vstřícnosti vůči Číně. Poukazuje se na to, že právě NBA v minulosti často bořila bariéry předsudků a stála v popředí boje za lidská práva. Má sociální rozměr, který jiné velké ligy postrádají.

Jenže peníze vítězí. Vystihl to bývalý skvělý basketbalista Charles Barkley, jenž v rozhovoru pro Turner Sports označil kritiky opatrného ligového vedení rovnou za idioty a blázny. „Hráči a majitelé mají v sázce miliardy dolarů, naprosto jim rozumím. Je směšné, že po nich chce změnu postoje někdo, kdo v tom nemá vlastní kůži,“ řekl Barkley.

Málokdo z NBA se zřejmě vydá ve stopách Matta Stonea a Treye Parkera, tvůrců podvratného seriálu South Park.

V jedné z nových epizod si utahovali právě ze zběsilé čínské cenzury. Peking seriál okamžitě stáhl a podrobil kritice. Stone s Parkerem zareagovali po svém: „Stejně jako NBA, i my vítáme čínské cenzory do našich domovů i srdcí. I my milujeme peníze víc než svobodu a demokracii.“