Veslař roku 2021



Nejlepší posádka roku: 1. Jiří Šimánek, Miroslav Vraštil (dvojskif lehkých vah), 2. Daniel Nosek, Dalibor Neděla, Tomáš Šišma, Filip Zima (párová čtyřka, kategorie do 23 let), 3. Lenka Antošová, Kristýna Fleissnerová (dvojskif).

Junioři: 1. Jiří Ingr, Jan Čížek, Jan Koška, Adam Šnajdr (párová čtyřka).

Trenér roku: Michal Vabroušek.

Ocenění se dočkal také kouč Michal Vabroušek. Lehkovážníky dovedl k loňským úspěchům a byl zvolen nejlepším trenérem za uplynulý rok.

Na druhém místě se ve svazové anketě se umístila párová čtyřka mužů do 23 let. Kvarteto Daniel Nosek, Tomáš Šišma, Dalibor Neděla a Filip Zima ovládla MS do 23 let na domácím kanálu v Račicích a nejlepší byla i na evropském šampionátu této věkové kategorie v Polsku.

Dvojskifu Lenka Antošová - Kristýna Fleissnerová patří třetí příčka. V Tokiu zopakovaly desáté místo z olympiády v Riu. Ve světovém poháru si svěřenkyně Josefa Lukše dojely pro čtvrté místo v Luzernu.