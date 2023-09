Necelý měsíc schází do zahájení už třetího ročníku Gambrinus Windson Cupu, největší tuzemské akce pro amatérské šipkaře a šipkařky. Už loni se do masového turnaje zapojilo skoro čtyři tisíce hráčů, kteří měřili síly (a především přesnost ruky a odolnost nervů) ve stovkách hospod po celé zemi. Na ty nejlepší pak čekalo velkolepé finále v pražské hale Královka.

Finále druhého ročníku Gambrinus Cupu. | Foto: se svolením Gambrinus Windson Cup

Asketičtěji založení šipkaři snad prominou, ale o tradičním spojení této hry s hospodami prostě není pochyb. Už britské kořeny šipek jsou neodmyslitelně spjaty s prostředím dělnických pubů, a platí to i dnes, kdy nejlepší profesionálové ze světa terčů vydělávají miliony a televizní přenosy velkých turnajů trhají rekordy ve sledovanosti.

Michael van Gerwen, Peter Wright, Gerwyn Price, Michael Smith či legendární Phil Taylor – to jsou dnes už uznávané sportovní celebrity. Jako v Česku třeba Karel Sedláček a Adam Gawlas.

Jenže jde jen o špičku ledové kry. Co všechny ty tisíce hráčů (a hráček), kterým k dokonalému šipkařskému zážitku stačí terč v oblíbené hospodě, pár přátel a sklenka orosené dobroty?

Právě pro amatérské nadšence je určen Gambrinus Windson Cup, jehož třetí ročník odstartuje začátkem října. Registrace týmů probíhají právě teď. Uplynulé dva šipkařské kolotoče pod taktovkou předního tuzemského pivovaru svědčí o tom, že akce padla v pocovidovém Česku na úrodnou (a žíznivou) půdu.

Čtyři tisíce hráčů z celé země

Ročník 2022 v číslech:



- 1 186 registrovaných týmů

- 963 aktivně zapojených týmů

- 3 956 hráčů (85% mužů a 15% žen)

- 261 hracích míst

„Překvapila mě vysoká úroveň soutěže i parádní atmosféra. Šipky mě provázejí asi od osmnácti let, tedy skoro od úplného začátku, kdy se začaly objevovat v restauracích. Máme partu kluků a vždycky si rádi zahrajeme,“ dal se slyšet legendární fotbalový kanonýr Jan Koller, který letos koncem února navštívil finálový turnaj na Královce.

Elitního klání se tehdy zúčastnilo sto týmů, ty ale vzešly z mnohem širší základny a musely se probojovat přes šest kol základní části a poté přes semifinále. Celkem se do druhého ročníku zapojilo bezmála tisíc týmů se čtyřmi tisíci hráči a hráčkami na 261 zaregistrovaných hracích místech, tedy hospodách. A to jsou úctyhodná čísla.

„Největší radost mám z tolika hráčů, kteří se do turnaje zapojili. Zájem o šipky i díky němu roste,“ řekl dlouhodobě nejúspěšnější český profík Karel Sedláček, patron Gambrinus Windson Cupu. A má pravdu – šipky v srdci Evropy prožívají v posledních letech neobyčejný boom, který kopíruje stoupající popularitu tohoto sportu i v zahraničí.

Ceny? Hlavní je potkat se s přáteli

Každý tým může mít tři až pět hráčů, kteří se v základní části a v semifinále poměřují ve hře High score (jde o to naházet v určeném počtu kol a legů co nejvyšší skóre). Ve finále přijde na řadu hra 501 single out, tj. bez obvyklého zavírání na double.

Zájmu veřejnosti o turnaj odpovídají i ceny pro nejlepší týmy, které mají hodnotu 250 tisíc korun. Pro ilustraci: vítězové předchozího ročníku, „Kulihrášci“ z pražského klubu Ajeto, si kromě piva Gambrinus přišli na 150 tisíc korun. Zkrátka nepřišli ani všichni ostatní účastníci play-off.

Pěkná sumička či sud s pivem jsou samozřejmě příjemným plusem, hlavní je ale něco jiného. „Zjišťovali jsme, co je největším lákadlem účasti v turnaji - zda jsou to hodnotné ceny, pivo ke hře zdarma nebo soutěživost mezi týmy. Více a více se nám ale vracely reakce, že hlavním důvodem účasti je vůbec vytvoření příležitosti potkat se s přáteli u piva a zaházet si šipky,“ říká Martin Šimůnek z pořadatelského Gambrinusu.