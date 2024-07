První kolo prestižního šipkařského turnaje World Matchplay v honosném prostředí blackpoolského komplexu Winter Gardens nabídlo řadu zábavných i dramatických okamžiků, ale nejvíc se mluví o Gary Andersonovi a jeho „výměně názorů“ s některými fanoušky.

Dvojnásobný mistr světa Anderson se v pondělí utkal s dalším bývalým šampionem Michaelem Smithem. Anglické publikum se po první pauze za stavu 3:2 pro Andersona jalo hrdého skotského patriota provokovat popěvkem v tom smyslu, že „Skotsko dostane napráskáno, kamkoli přijde“. A je fakt, že třeba letošní Euro skotským fotbalistům vůbec nevyšlo.

Incident najdete na videu z pondělního dění v čase 10:38:

| Video: Youtube

Jenže Anderson cestou od terče na fanoušky hbitě zareagoval. Výmluvným gestem ukázal „2:1“, výsledek finále Eura mezi Španělskem a pokořenou Anglií. Reakce? Ohlušující bučení. Domácí příznivci nebylo tímto vtípkem „made in Scotland“ příliš potěšeni.

Bručoun prožívá špatné období

Andersonovi se to ale vymstilo. Jak se často stává, konfrontace s publikem hráče rozhodila. I když skotský mazák měl skvělý start do zápasu, postupně převzal iniciativu Smith a nakonec si došel pro pohodlnou výhru 10:5.

Po zápase kritizoval chování fanoušků. „Viděli jste, že jsem se je pokoušel utišit. Není to hezké,“ řekl Smith, kterého s Andersonem pojí dlouholeté přátelství. Zkušenější Skot svého času nadějného anglického mladíka nějakou dobu trénoval.

„Když Gary ukázal 2:1, trochu mě to naštvalo. Věděl jsem, co to udělá s publikem. Ale to se stává. Jsem rád, že je Gary zase zpátky. Občas je to trochu bručoun, ale šipky opravdu miluje,“ dodal Smith.

Faktem je, že třiapadesátiletý Anderson se v posledních sezonách trochu hledá. Velkou trofej získal naposledy v roce 2019 (World Cup of Darts společně s Peterem Wrightem) a ve světovém žebříčku se propadá. V pondělí předvedl pár záblesků své šipkařské magie, po incidentu s diváky už však nedokázal srovnat psychiku zpět do vítězného módu.

Nejsledovanějším duelem prvního kola v Blackpoolu však byla výhra nizozemského predátora Michaela van Gerwena nad teenagerskou senzací Lukem Littlerem.