Sedláček v skrytu duše věřil, že alespoň v jednom případě prorazí a probije se třeba až do finále, k závěrečným kolům se ale nakonec příliš nepřiblížil. Dvakrát vypadl už v prvním kole, třikrát ve druhém.

„Samozřejmě dělám i chyby, jako každý. Je tu nejlepších 128 hráčů a všichni mají ohromnou kvalitu, takže každý vyhraný zápas je pro mě super,“ řekl Sedláček. „Je to i o štěstí. Až mi jednou malinko pomůže, dojdu v turnaji daleko.“

Zlepšit zavírání

Asi nejvíc mu zmíněné štěstí scházelo včera: tuzemský reprezentant nejdřív po výborném výkonu vyřadil 26. hráče světového žebříčku Dimitri van den Bergha z Belgie a v následujícím dramatickém mači s domácím Alanem Tabernem měl několik šipek na výhru. Vytoužený „dabl“ ale minul. Prohrál těsně 5:6.

„Měl jsem čtyři matchdarts a mohlo to být zase úplně jiné,“ litoval Sedláček. Právě schopnost zavřít leg a případně celý zápas i pod drtivým tlakem soupeře je vlastnost, která mezi šipkovými profíky rozhoduje o příslušnosti k úplné elitě.

„Každopádně mám na čem stavět a co zlepšovat. Věřím, že na to navážu a zlepším zavírání a bude to celé lepší a lepší,“ okomentoval mnohonásobný český šampion své vystoupení v Milton Keynes.

„Nemyslím si, že jsem hrál úplně špatně, ale doplatil jsem na nejisté koncovky. Až začnu trošku lépe zavírat, výsledky budou určitě lepší,“ dodal Sedláček.

Komplikovaná cesta

Už samotná pouť do Anglie nabídla komplikací víc než dost. Letadlo z Frankfurtu mělo technickou poruchu a muselo se vrátit. „Prý něco na brzdách,“ vzpomínal Sedláček. Do určeného hotelu se tak dostal až po devatenáctihodinovém utrpení a navíc zmeškal povinný test na covid-19. Vyšetření tak podstoupil až druhý den a málem kvůli tomu nestihl středeční turnaj.

Sedláček získal hráčskou kartu PDC v lednu jako první Čech v historii. Na prvních turnajích v sérii Players Championship předvedl hodně nadějné výkony, pak ale sezonu přerušil nesmlouvavý koronavirus.

Šipkoví fanoušci se nyní mohou těšit na prestižní World Matchplay v tradičním termínu koncem července, restart čeká i na Premier League. Tyto hvězdné výšiny se Sedláčka (zatím) netýkají. Ale kdo ví? Brzy už to může být jinak…