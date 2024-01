Do turnaje vstupoval jako hlavní favorit a s těžkou rolí si poradil na jedničku. Angličan Luke Humphries vyhrál mistrovství světa v šipkách organizace PDC a kromě šeku na 500 tisíc liber (přes 14 milionů korun) a blyštivé trofeje získal obdiv tisíců fanoušků. Jeho cesta na sportovní výsluní totiž rozhodně nebyla pohodlně uhlazená.

Anglický mistr světa v šipkách Luke Humphries. | Foto: se svolením PDC

Když se stal Luke Humphries v roce 2019 juniorským mistrem světa, bylo mu už čtyřiadvacet let a měl za sebou několik sezon mezi profesionály. Není divu, že českého debutanta Adama Gawlase tehdy ve finále smetl 6:0 a potvrdil tak pověst obřího šipkařského talentu.

Jenže všechno nebylo tak skvělé. Od Humphriese všichni čekali prestižní tituly i mezi elitou, jenže kýžené triumfy jaksi nepřicházely. Na menších turnajích se sice Humphriesovi občas zadařilo, ale jakmile se ocitl na velké televizní scéně, jeho talent sváděl nerovný boj s nervozitou, nejistotou a úzkostí.

„Nedokázal jsem prodat, co umím. Procházel jsem tou dobou spoustou problémů,“ řekl Humphries ve středu večer pro Sky Sports, když se stal novým mistrem světa v šipkách. Ocitl se na vrcholu jen několik let od chvíle, když se během covidu rozhodl dát si od milované hry na chvíli pauzu, protože nevěděl, jak dál.

Zdravé tělo znamená zdravou mysl

Návaly úzkosti ohrožovaly jeho kariéru, ale i běžný život. „To, že jsem teď mistrem světa a světovou jedničkou, je prostě neuvěřitelné. Jsem hrdý, že jsem to zvládl po mentální stránce, protože byly časy, kdy jsem byl vážně v depresích. Tehdy jsem si byl jistý, že velké tituly nejsou pro mě,“ líčil Humphries.

Sestřih finálového zápasu mezi Humphriesem a Littlerem:

Zdroj: Youtube

Důležité bylo, že nesložil ruce do klína a neutápěl se v sebelítosti. Začal se sebou něco dělat. Kromě práce na mentální stránce se rozhodl zamakat i fyzicky a odpoutat se od stereotypní představy šipkaře coby pupkatého strýce.

I Humphries měl kolem pětadvaceti let slušný náběh na pořádnou nadváhu. Začal cvičit, zcela změnil stravovací návyky. A v únoru 2021 hrdě oznámil: „Od Vánoce jsem shodil skoro třináct kilogramů a dál makám, abych byl nachystaný na sezonu.“

Měsíc na to se na UK Open dostal poprvé v kariéře do finále major turnaje. Na první pohled byl jako vyměněný a od té doby patří na okruhu PDC mezi nejštíhlejší hráče. A zároveň i mezi ty nejlepší - se ztrátou hmotnosti se vrátilo sebevědomí a to se u terčů hned projevilo. „Zdravé tělo znamená i zdravou mysl,“ hlásal Humphries.

Rok splněných snů

Hlavně v roce 2023 byl Humphriesův nárůst formy opravdu enormní. Osmadvacetiletý chlapík s přezdívkou „Cool Hand“ během krátké doby vyhrál World Grand Prix, Grand Slam a Players Championship Final a svůj pohádkový příběh završil vítězným tažením na mistrovství světa v Alexandra Palace. Ve finále si poradil 7:4 na sety se senzací turnaje, teprve šestnáctiletým milovníkem pizzy Lukem Littlerem.

„Je to moment, na který nikdy nezapomenu,“ řekl nový šampion krátce poté, co polaskal těžkou trofej pojmenovanou po legendárním šipkovém komentátorovi Sidu Waddelovi. Otázka je, jak dlouho bude Humphriesova vláda trvat.

„Dokázal jsem všechno, co jsem kdy chtěl dokázat. Teď záleží na tom, abych dokázal najít motivaci posouvat se pořád dál. Určitě se chci stát vícenásobným mistrem světa a chci vyhrát víc majorů,“ uzavřel Humphries. Muž s ledově klidnou rukou, který se naučil zatočit s osobními démony.