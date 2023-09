I amatérští šipkaři mají šanci přijít si na pěkné peníze, třeba v rámci týmového Gambrinus Cupu. Proniknout mezi profesionály s luxusními příjmy je ale nesmírně těžké. Cesta šipek ke globálnímu rozmachu a ekonomickému rozkvětu byla trnitá a plná nečekaných i bizarních zatáček, dnes však po ní kráčejí i čeští hráči Karel Sedláček a Adam Gawlas.

Peter Wright s trofejí pro mistra světa v šipkách. | Foto: PDC/Lawrence Lustig

Dávno pryč jsou doby, kdy byly šipky především zábavou v dělnických pubech a i ty největší hvězdy v britské kolébce této hry musely mít normální zaměstnání. Od 80. let jsou profesionálové čím dál běžnější, a dnešní šipkařské celebrity z organizace PDC vydělávají závratné sumy. Ale jak to všechno začalo?

Tu známou historiku nelze opominout. Jsme v 90. letech minulého století a nedlouho existující šipková organizace PDC bojuje o místo na slunci. O diváky, o sponzory, o prestiž. Mistrovství světa pod novou značkou se koná v poněkud stísněných podmínkách podniku Circus Tavern v městečku Purfleet kousek za Londýnem. Ve vzduchu se vznáší cigaretový kouř, všude cinkají sklenice s pivem a hráčům u terče je nesnesitelné vedro.

Do tohoto ušmudlaného mumraje přichází Barry Hearn, protřelý sportovní promotér. Má bohaté zkušenosti z boxu a pověst muže, který udělal ze snookeru profesionální sport. Rozhlédne se po nadšených divácích, nasaje atmosféru a řekne: „Cítím prachy.“ Tak začala cesta šipek od skromných začátků k blyštivé současnosti, kdy je z původně dělnické hry globální fenomén a hvězdní hráči skvěle placení milionáři.

Hospodští týpci s cigaretou

Jde samozřejmě o zjednodušení. První profesionálové se ve Velké Británii objevili už v 70. letech a od roku 1978 se konalo mistrovství světa, pořádané organizací BDO (British Darts Organisation). Sledovanost rostla a první šipkoví titáni jako Eric Bristow, John Lowe či Bobby George si rozhodně nemohli stěžovat na nedostatečný příjem. Například posledně jmenovaný si vystavěl dům se sedmnácti ložnicemi a protože rád rybařil, na pozemku měl několik rybníků.

Jenže první šipkový boom měl rychlý konec. Tehdy ještě hráči během turnajů běžně pili alkohol a kouřili cigarety, což začalo vadit televizním společnostem. Co bylo na začátku 80. let obvyklé, bylo koncem dekády vnímáno jako bizarní propagace nezdravého životního stylu. Šipky získaly negativní nálepku hry hospodských povalečů a přímých přenosů rapidně ubývalo. Logicky tak mizeli i sponzoři a finanční dotace turnajů dramaticky hubly.

Slavná britská parodie na šipkaře z 80. let:

Zdroj: Youtube

Přední hráči se bouřili, ale zakladatel a dlouholetý šéf BDO Olly Croft to nedokázal – nebo nechtěl – řešit. Proslul jeho výrok: „Žádnému hráči nedlužím obživu.“ Z jeho pohledu to mělo logiku: Croft měl bezesporu obří zásluhu na vybudování husté sítě šipkových soutěžích ve Velké Británii od nejnižší úrovně až po světový šampionát. Drtivá většina organizovaných šipkařů hrála zadarmo a pro radost a právě v péči o toto podhoubí viděl Croft hlavní smysl BDO.

Odvaha jít do rizika se vyplatila

Jenže přední profesionální hráči to vnímali jinak. V roce 1993 se nakonec šestnáct elitních šipkařů, včetně všech tehdy aktivních mistrů světa, odtrhlo a založilo si novou organizaci WDC (World Darts Council), po nějaké době přejmenované na dnešní PDC (Professional Darts Corporation). Brzy se zapojil už zmíněný Hearn a vznikla továrna na peníze.

Přezdívky hráčů, okázalé nástupy na pódium za doprovodu hudby a spoře oděných krasavic, vypiplané – a placené – televizní přenosy, to vše do někdejší hry dělníků přinesla nová organizace. „V BDO jsem si vydělal na živobytí. V PDC si vydělávám na skvělé živobytí. Dřív jsem si mohl dovolit jednu dovolenou za rok, dnes na ni jezdím několikrát ročně,“ říkal později fenomenální Nizozemec Michael van Gerwen.

Začátky PDC přitom byly skromné a třeba šampioni Phil Taylor a Dennis Priestley tehdy uzavřeli gentlemanskou dohodu, že si budou vyhrané prize money dělit půl na půl. Později už to nebylo nutné. Pro představu: šestnáctinásobný mistr světa Taylor si u terče vydělal asi osm milionů liber (přes 220 milionů korun), a v tom nejsou započítány příjmy z exhibic a od sponzorů. Dnes je v důchodu a spravuje svou pestrou sbírku nemovitostí.

Pár turnajů a máte vystaráno

Jak to dopadlo s BDO? Přes výhodnější výchozí pozici špatně. Pod zkostnatělým Croftovým vedením smutně sledovala, jak její přední hráči (v čele s nizozemskou legendou Raymondem van Barneveldem) odcházejí ke konkurenci, kde měli mnohem lepší podmínky. Croft marně hořekoval, že PDC vždy jen slízne smetanu – vždyť skoro všechny pozdější hvězdy začínaly v soutěžích BDO, které je vypiplaly k pozdější velikosti.

Tak už to ale v drsném světě sportovního byznysu bývá. Zatímco PDC rok za rokem rostla a brzy pořádala turnaje nejen po Evropě, ale i v Japonsku, Dubaji, USA či Austrálii, BDO i při několikeré změně vedení chřadla. Neschopný management nakonec organizaci přivedl ke krachu, kultovní dějiště světových šampionátů Lakeside (načas) osiřelo.

A na kolik si dnes přijdou šipkařské hvězdy? Třeba Michael Smith za triumf na posledním mistrovství světa inkasoval půl milionu liber, tedy přes 14 milionů korun. Celkem si za poslední dva roky na turnajích vydělal 36 milionů korun, světová dvojka Van Gerwen 31 milionů, třetí muž žebříčku Peter Wright 29 milionů.

Jak řekl ve starším rozhovoru pro Deník legendární Bristow (zemřel náhle v roce 2018): „Dnes je mnohem lepší doba hrát šipky, pokud si chcete přijít na velké peníze. Na televizní přenosy se dnes v Anglii dívá často víc lidí než na fotbal, protože je to show.“

Česká cesta za snem

A jak to vypadá v Česku? „Pořád jde o víceméně amatérský sport. Úplní profíci jsme tu vlastně jen dva, já a Adam Gawlas,“ řekl Deníku elitní tuzemský šipkař Karel Sedláček.

Na tuzemských turnajích (jak v klasických steelových šipkách, tak v těch elektronických softových, jež jsou u nás mnohem rozšířenější) si ti nejúspěšnější můžou vylepšit rozpočet řádově o desítky tisíc korun ročně. Na uživení to rozhodně není.

Cesta za postavením full-time profesionálního šipkaře tak vede za hranice. Není snadná, ale Sedláček a po něm Gawlas už dokázali získat hráčskou kartu na okruhu PDC, oba se kvalifikovali na mistrovství světa v Alexandra Palace a loni v prosinci na něm navíc oba postoupili do 2. kola. To znamenalo zisk 15 tisíc liber (přes 400 tisíc korun).

Jednadvacetiletý Gawlas pak letos v březnu dokonce hrál semifinále prestižního UK Open, čímž si přišel na dalších 30 tisíc liber. „Peníze určitě nerozházím, obecně dost šetřím,“ povídal tehdy mladý Čech, který do světové špičky vylétl senzačně rychle, vlastně jen pár let poté, co k narozeninám dostal svůj první terč.

Naopak matador Sedláček si stezku na vrchol trpělivě prošlapával přes dvacet let. „Je to fuška. Člověk musí hodně obětovat, drtivou většinu víkendů jsem pryč z domova,“ líčí mnohonásobný český šampion. Odměnou pro obětavou manželku pak může být i nějaká ta příjemná sumička navíc.

