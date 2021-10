Srbové pojali mistrovství světa v boxu v Bělehradě opravdu pompézně. Na zahajovacím ceremoniálu se objevila dokonce i legenda Roy Jones Jr. Turnaj však zastiňují skandály.

Všechno začalo už před šampionátem, když srbští celníci neupustili do země kosovskou výpravu kvůli tomu, že se odmítla vzdát svých národních symbolů. Další skandál mají na svědomí rozhodčí, potažmo Mezinárodní boxerská asociace (AIBA). Slovák Matúš Strnisko sice v prvním kole kategorie do 86 kilogramů porazil Rogelia Romera 3:2 na body, jenže z postupu radoval jen do druhého dne. Pak totiž přišlo tvrdé KO. Po protestu mexické výpravy AIBA otočila výsledek ve prospěch Romera a Strnisko si tak musel sbalit kufry.