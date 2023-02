Spor bývalého reprezentanta ve vodním slalomu s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) o nesprávně vypočítaný starobní důchod připomíná pověstný boj s větrnými mlýny. Táhne se třináctým rokem a nejspíš skončí u soudu.

Vyrostl v Praze, bydlel s rodiči na Malé Straně v ulici U Lužického semináře. Na Čertovku a šlajsnu u Karlova mostu, kde se tehdy trénovalo, stejně tak do tehdejší loděnice, to měl kousek. „V té době na ježdění nebylo nic lepšího. Byla to ve městě jediná divoká voda,“ vzpomíná Pulec.

Po dovršení dospělosti se singlkanoista dostal na Univerzitu Karlovu. Chodil na FTVS (fakulta tělesné výchovy a sportu). Studium měl ukončit v roce 1971, avšak diplom obdržel až o dva roky později. Důvod? Prodloužil si studium.

Školu mu prodloužila olympiáda

„Tehdy se hodně řešila olympiáda v Mnichově. Pro naší disciplínu to byla premiéra. Československý svaz tělesné výchovy požádal Karlovu univerzitu, aby to sportovcům umožnil, aby měli dost času na dobrou přípravu. Stalo se. Školu jsem si rozložil a dostudoval o dva roky později,“ vypráví.

Pulec se na hry opravdu kvalifikoval. Skončil devátý. Jinak má na svém kontě stříbro a dvě bronzové medaile ze světových šampionátů ve Francii a Itálii. Později v 70. letech byl jedním z iniciátorů výstavby kanálu v Troji. Tam trénuje Jiří Prskavec a další úspěšní zástupci vodního slalomu.

Ale jen málokdo ze současné generace tuší, jak úřady trápí někdejšího reprezentanta.

Muž, jenž v únoru oslavil 75. narozeniny, se chce domoci spravedlnosti. „Jde o princip. O dva neuznané roky studia, které tím pádem krátí výši důchodu,“ vysvětluje.

Případ není tak komplikovaný. Když v roce 2010 požádal o důchod, chyběly mu v jeho „papírech“ dvě náležitosti. ČSSZ jednak nezaznamenala, že půl roku pracoval ve středisku vrcholového sportu ministerstva školství jako šéftrenér vodního slalomu. To se vyřešilo, naštěstí měl na to doklad.

Jenže úředníci mu neuznali skoro dva roky prodlouženého studia jako dobu důchodového pojištění. Opírají se o znění zákona.

Změna v přístupu ke studentům

ČSSZ vychází z toho, že došlo ke změně zákona a maximum započitatelného období činí šest let (mimochodem, od roku 2010 se přestalo studium do důchodu počítat úplně).

Sportovci a studium

Bývalý reprezentant nemůže pochopit, jak mohl někdo rozhodovat o období, které již dávno uplynulo. „Choval jsem se podle tehdejších nařízení a usnesení československé vlády ohledně přípravy sportovců na OH 1972. Zákonné úpravy po roce 2000 je však nerespektují. V roce 1971 jsem nemohl tušit, že se za třicet let změní pohled na tehdejší normy. To mi hlava nebere. Doložil jsem to i záznamy z univerzitního archivu, že šlo o prodloužení studia z důvodu reprezentace, tedy činnosti ve státním zájmu. Ale nepochodil jsem,“ krčí rameny.

Pulec dohledal i dokument z usnesení československé vlády, který odložení školy vybraným reprezentantům umožňoval. Stálo v něm i to, že reprezentace je politická záležitost.

Nepomohlo to.

Stejně tak nepochodil další argument: olympiády se tehdy ještě nesměli účastnit profesionálové. Země východního bloku tuto podmínku legalizovaly tím, že reprezentanti měli pracovní úvazek a stát jejich zaměstnavateli refundoval mzdu, aby se mohli připravovat na závody.

Nepomohl ani ministr, selhal i ombudsman

Úřady se k dokumentu podle Pulce ani nevyjádřily. Nechtějí o něm slyšet a dělají, že neexistuje.

Někdejší reprezentant proto požádal o zmírnění tvrdosti zákona, které je v kompetenci ministra práce a sociálních věcí. Ten mohl na základě žádosti rozhodnout ve prospěch poškozeného, ale znovu se nedomohl spravedlnosti.

Pulec se rozhodl kontaktovat ombudsmana. Stanislav Křeček se případem zabýval. Světe div se, veřejný ochránce práv se postavil za kanoistu. Zkoušel se obrátit na úřady, ale i jeho žádost byla ministerstvem znovu zamítnuta.

„Já si školu neprodlužoval proto, abych se mohl poflakovat, ale abych reprezentoval svou zemi a mohl několikrát denně trénovat,“ dodává Pulec.

Z kauzy je otrávený. „Odvolal jsem se, a když se opět nic nestalo, mají to v rukou právníci a připravují žalobu. Už mi vlastně ani nejde o peníze. Připadá mi, že se stát za lidi, kteří pro něj něco udělali, neumí postavit,“ říká trpce.