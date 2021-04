Cílí na odloženou letní olympiádu, ale musí prokázat, že na Tokio mají. Na Apeninském poloostrově se spolu představí vlastně v prvním ostrém závodě. Pokud se vyšvihnou mezi nejlepší, bude to pro svěřence trenéra Milana Dolečka signál, že jdou správným směrem.

„Jsme dobře rozježdění. Nemáme trable s frekvencí závodního tempa. Docela nás to v tréninku překvapilo, jak funguje. Ale to nestačí. Potřebujeme si ověřit, jak nám to pojede v závodech,“ přemítal osmatřicetiletý Synek.

Mají nastavená pravidla

Loni kvůli koronaviru příliš nezazávodili, nebylo ani moc kde. A tak hlavně trénovali a snažili se v nové roli sehrát. Medailemi ověnčený Synek zkouší po skifařském období štěstí s parťákem. Ten loni po nečekaném ukončení kariéry kolegy z dvojky bez kormidelníka Lukáše Helešice osiřel.

Varese bude pro českou dvojici hlavně testem možností. Pokud v něm obstojí, druhým krokem bude v polovině května olympijská kvalifikace v Luzernu. Tam už budou muset uspět v dodatečné kvalifikaci. Z toho vyplývá, že letní cesta do Japonska je ještě zahalená v husté mlze, ale Synek s Podrazilem věří, že na ně místečko pod pěti kruhy zbyde.

„Když jsme do toho šli, stanovili jsme si pravidla. Ve Varese bychom měli bojovat o medaili. Pokud to zameteme a budeme někde vzadu, tak asi zvážíme, jestli bych neměl raději pokračovat na skifu,“ prohlásil Synek.

„Hlavní bude předvést nějaký solidní výkon, pak uvidíme, jestli to má cenu,“ doplnil ho devětadvacetiletý Podrazil. „Když nám to vůbec nepůjde a skončíme na konci startovního pole, budeme se rozhodovat, co dál.“

Takovou možnost si však reprezentanti Dukly nepřipouštějí. „Děláme pro dvojskif maximum. Je to naše priorita. Není to tak, že bych měl skif v záloze. Ovšem vždycky se může cokoliv přihodit,“ poznamenal Synek, který je na skifu pětinásobným mistrem světa a z OH má dvě stříbra a jeden bronz.

Spolupráce by mohla klapnout

Za sebou mají kvalitní přípravu. Nejdřív běžkovali na zimním soustředění v Livignu, kde si mimo jiné vyzkoušeli doma dávno nepoznané: v restauraci si přiťukli pivkem. „Proti Praze to byla veliká změna,“ prozradil s úsměvem Podrazil.

Později trénovali v dějišti nadcházejícího šampionátu. Jezdili už na vodě, a podle pocitů to vypadá, že by se spolupráce mohla vydařit. To se ale prokáže až při ostrém měření. „Pokud nejedete závod, tak nikdy nevíte, jak na tom jste,“ pravil zkušený Synek.

Jakub Podrazil se loni potýkal s motivačními problémy. Začal spolupracovat s mentálním koučem Marinem Jelínkem, který mu radil mi ohledně správného nastavení na závod a soustředění na svůj výkon. „Už jsme se ale delší čas nepotkali. Teď mi dělá Jelínka Ondra,“ smál se. „Nejvíc nás teď zajímá, abychom zajeli co nejlíp,“ dodal.