Skifař Ondřej Synek byl podesáté v kariéře vyhlášen nejlepším českým veslařem roku. Tradiční anketu vyhrál posedmé v řadě a jen jedna výhra jej dělí od rekordmana Václava Chalupy, jenž ocenění získal celkem jedenáctkrát. Trenérem roku se stal posedmé za sebou Milan Doleček starší, pod jehož vedením se Synek připravuje.

Ondřej Synek

"Abych řekl pravdu, tak ani nevím, kolikrát jsem anketu vyhrál. Je fajn, že jsem se Vaškovi opět přiblížil. Uvidíme, jak to bude dál. Když jsem začínal, tak jsme koukal na to, že on získal devět medailí (na mistrovství světa a olympijských hrách), a říkal jsem si, že to se mi nemůže podařit. A mám jich patnáct," řekl Synek ČTK.