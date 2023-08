Na nadcházejících jedenáct dní se Skotsko stane středobodem cyklistického světa. Na společném šampionátu třinácti různých odvětví, které se konají napříč Skotskem, se představí vyslanci víc než sto dvaceti zemí, mezi nimi přes devadesát českých závodníků. Nové majitele poznají víc než dvě stovky druhových dresů pro mistry světa.

Dráhové cyklisty brněnské Dukly i reprezentace vede kouč Petr Klimeš. | Foto: Martin Straka

Ve čtvrtek do šampionátu v dráhové cyklistice vstoupí na velodromu Sira Chrise Hoye v Glasgow závodníci brněnské Dukly. „Opatření připomínají olympiádu, z organizačního hlediska to musí být fakt náročné uspořádat,“ uvědomuje si trenér reprezentačních i brněnských dráhařů Petr Klimeš.

Zároveň však poznal negativa, která monstrózní cyklistická akce přináší. Vzhledem k tomu, že na dráze se utkají o světové tituly také paracyklisté, natáhl se program disciplín z obvyklých pěti na osm dnů. „Přizpůsobíme se a nevadí nám to v případě, kdyby byl program sestavený s ohledem na závodníky. Jenže na to se snáší největší kritika. V jeden den se jede keirin a pevný kilometr. Nechápu, jak může v osmidenním programu někdo udělat takovou školáckou chybu,“ upozorňuje Klimeš.

Rauchfuss válí v terénu. Elitní biker triumfoval i v populárním gravelu

Závod na kilometr s pevným startem a keirin často jezdí stejní dráhaři, jako to donedávna kombinoval Tomáš Bábek, který letos ukončil kariéru. V těchto disciplínách získal stříbro a bronz před šest lety na mistrovství světa v Hongkongu.

V Glasgow se však žádný český reprezentant na start keirinu nepostaví, postup unikl o tři místa. „Bohužel se nás to netýká, ale za dob Babsona bychom se museli rozhodnout a zůstal by bez kiláku,“ vybírá kouč neolympijskou disciplínu. „Spousta keirinářů jezdí kilák, disciplína tím utrpí. Organizátoři zveřejnili program před půl rokem a když se třeba při Nations Cupu otevřelo okénko k diskuzi, jak bude vypadat mistrovství světa, protestovali všichni vůči sestavení programu. Jenže nám řekli, že je hotový a měnit se nebude,“ popisuje český trenér.

Vzhledem k tomu, že hendikepovaní cyklisté závodí v mnoha kategoriích, výrazně vzrostl počet účastníků dráhových soutěží, kteří se musejí na velodromu prostřídat. „Máme sice klasické kóje uprostřed dráhy, ale nemůžeme tam nechávat věci. Bedny máme ve vedlejší hale, takže stále přenášíme věci na trénink tam a zpět. Nás není tolik, státy, které jedou obě týmové stíhačky, musejí přenášet patnáct kol. Na závody pak dostanou pásky jen lidi, co ten den na dráhu můžou. Ani vyhlášení vítězů není na velodromu, ale ve vedlejší hale, kterou z devadesáti procent zabírají kóje s materiálem, takže se ceremoniál bude vysílat jen v televizi,“ upřesňuje.

Časy na tréninkové jednotky se kvůli nabitému pořadníku zkrátily z hodiny a tři čtvrtě na hodinu a čtvrt. „Měli jsme trénink i od čtvrt na osm večer. Rozumím tomu, že paracyklistika společným šampionátem získá víc fanoušků, bude víc na světle, ale vše se muselo posunout, zmenšit,“ říká Klimeš. Mezi medailové kandidáty v paracyklistice patří brněnský závodník Ivo Koblasa.

Disciplíny se kryjí

Překrývají se ovšem i jiné disciplíny, takže vítěz šesti etap na Giro d'Italia Filippo Ganna dá před silničním závodem s hromadným startem přednost dráze, kde posbíral už šest zlatých medailí. V silniční časovce se ovšem o třetí světový titul pokusí. „Je jasné, že taková mega cyklistická akce s sebou nese spoustu logistických potíží, dostat sem všechno bylo hodně drahé,“ povídá Klimeš.

Omezený je také počet členů jednotlivých cyklistických federací. „Spousta akreditací je ořezaných. Velké federace jako Australané a dokonce i Angličané si stěžovali, že jim dopředu neřekli, kolik lidí jim dovolí,“ sděluje Klimeš.

Ve čtvrtek vstoupí do šampionátu trojice brněnské Dukly ve složení Matěj Bohuslávek, Dominik Topinka a Martin Čechman kvalifikací týmového sprintu, v němž bojuje o olympijské hry v Paříži příští rok. „Snažili jsme se z týmového sprintu vymáčknout, co to šlo. Jsme desátí v žebříčku, na olympiádu postupuje osm zemí. Je náš velký cíl a sen dostat se do osmi, ale bude to brutálně těžké,“ předesílá Klimeš.

Němec Lipowitz vítězem Czech Tour 2023. Závěrečnou etapu ovládl Adam Ťoupalík

O medaile se ve Skotsku pojede nejen na silnici a na dráze, ale také na horských kolech v cross country i ve sjezdu, v BMX, trialu, sálové cyklistice a paracyklistice. Schází jen cyklokros. Podle odhadů zástupců Mezinárodní cyklistické unie UCI by se na sportovištích mohlo prostřídat přes milion návštěvníků. „Jsem nadšený, že úvodní společné mistrovství světa v cyklistice se koná v Glasgow. Díky jejich zkušenostem s pořádáním velkých mezinárodních sportovních akcí na vysoké úrovni, ikonickým sportovištím a ohromující skotské scenérii máme všechny ingredience pro výjimečných jedenáct soutěžních dní,“ hlásí prezident UCI David Lappartient.