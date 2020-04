Muž, který jednou do Paříže dojel na skvělém pátém místě (2013), kvituje i výběr termínu. „Skvěle vymyšleno,“ dodal 33letý člen stáje NTT. Předpokládá, že cyklisté dostanou od začátku srpna příležitost rozjet se na menších závodech. „Pak si trochu odpočineme a naskočíme do Tour de France,“ pokračoval zkušený závodník.

Teď jen aby opravdu mohli cyklisté závodit bez roušek, s diváky podél trati. „I tohle je ale krok kupředu. Doufejme, že pandemie je pomalu na ústupu, začíná se to nějak zvládat a pak bude nálada na to, aby se závodilo,“ dodal rodák z Moravské Třebové.

Mimochodem, on sám v rozhovorech na konci minulého týdne nový termín nejslavnějšího cyklistického závodu na světě odhadl. Na Tour de France pak rovnou navazuje světový šampionát ve Švýcarsku a nejen podle Kreuzigerova názoru by se pak měly odjet i Giro d'Italia a Vuelta plus také všechny klasiky.

„Očekávám, že srpen až listopad bude hodně intenzivní. Ale myslím, že všichni závodníci se na to těší. Teď už získali vizi, kdy se bude závodit. Člověka to drží motivovaného a bude si moct stanovit nějaké bližší cíle,“ řekl Kreuziger.

Momentálně se připravuje individuálně doma v Plzni. Čeká na další program. „Pak dám samozřejmě hned vědět,“ slíbil.

Jednu velkou novinku oznámí už v úvodu příštího týdne. „Jsou i virtuální závody a možná budu na jeden z nich nominován,“ uzavřel muž, jenž absolvoval Tour de France hned devětkrát.