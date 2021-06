Potvrdil, že je na správně cestě k olympijskému cíli. Úřadující mistr světa Jiří Prskvavec vyhrál při prvním dílu letošního světového poháru ve vodním slalomu v pražské Troji závod kajakářů. Dalším Čechům se tolik nedařilo. Vít Přindiš dojel sedmý, Vavřinec Hradilek byl desátý. Z kajakářek jela finále jediná Antonie Galušková a skončila devátá.

Světový pohár ve vodním slalomu v pražské Troji: Jiří Prskavec vyhrál závod kajakářů | Foto: CPA

Prskavec se parádně předvedl už v dopoledním semifinále. Do cíle dojížděl volným tempem a přesto v nejrychlejším čase. „Není to tak, že bych byl namachrovanej, ale my dojíždíme proti tabuli, kde svítí čas. Viděl jsem, že mám strašnou rezervu. Nedovolil bych si to vypustit,“ říkal po vyhlášení vítězů sběratel medailí.