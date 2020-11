Na takové otázky by si přál po zápase odpovídat každý trenér. Byl výkon vašeho týmu ideální? „Hodně se přiblížil mým představám,“ usmál se kouč Lvů Tomáš Pomr. Samozřejmě se vždy dají najít nějaké chyby, ovšem tentokrát poměrně složitě.

„Byli jsme výborní na servisu, to určilo ráz utkání. Byli jsme úspěšní v obraně. Skvěle zahráli všichni, hlavně Jakub Janouch a Matej Mihajlovič,“ ocenil Pomr. Výkon reprezentačního nahrávače ho obzvlášť nadchnul, tým „řídil famózně.“

Rušená utkání i pohárový postup

Lvi přitom ani tentokrát nezažili týden bez komplikací. Už v úterý měli hrát s Kladnem, utkání se však neuskutečnilo, v pátek odřekl stejný soupeř kvůli karanténě další střetnutí. Aby toho nebylo málo, covid-19 dostihl i smečaře Mateje Patáka a Pomr tedy opět neměl mužstvo kompletní. „Chyběl nám, takže nemůžu mluvit o vykrystalizování sestavy,“ líčil.

Před duelem s Ostravou ovšem dorazila do Prahy příznivá zpráva. Lvi, přestože nemohli po pozitivním nálezu nastoupit do dvojzápasu s Jurmalou, postoupili do osmifinále Vyzývacího poháru. „Byla to licitace. Neuhnuli jsme, byli jsme vytrvalí a měli obrovskou touhu hrát. To se nám vyplatilo,“ řekl Pomr pro ČTK a pro Deník doplnil: „Jsem hlavně rád, že tu peripetii máme za sebou. Spousta hodin vyjednávání, telekonference.“

O čem hovořil? O rozhovorech, které se mohly odehrát jen v této době. Lvi nabízeli Jurmale dvojzápas v Praze, Lotyši měli obavy vycestovat. Navrhovali pro změnu duely na neutrální půdě v Polsku. „I na to jsme přistoupili, ale CEV to zamítla, protože podmínky tam byly stejné jako u nás,“ sdělil Pomr.

Vedení Jurmaly si vzalo čas na rozmyšlenou, a nakonec se z poháru odhlásilo. „Z postupu jsme měli radost a nyní se těšíme na mezinárodní konfrontaci přímo na hřišti,“ zdůraznil trenér.

Poťouchlý los: Lvi míří zase na východ

Ani tu však neuvidí česká metropole. Lvi pojedou opět na východ – na Ukrajinu. Čtyřčlenná skupina se odehraje v Horodoku, soupeřem Lvů v osmifinále bude Sporting Lisabon, v případě výhry bude následovat čtvrtfinálový duel buď s domácími, nebo estonskou Saaremou.

„Je to blbé, nebudu říkat, že není,“ přiznal Pomr. „Nic s tím ovšem neuděláme. Oni se přihlásili a CEV je vybrala. Mrzí mě, že jsme neměli my podobnou šanci, rádi bychom turnaj pořádali. Zázemí v Unyp areně je výborné. Když se ale rozhodovalo, ještě jsme nebyli postupující,“ vysvětlil.

Výhodou alespoň je, že má o soupeřích dostatek informací a nebude, jako v případě Jurmaly, tápat. „Sporting je silný. Herně i ekonomicky patří ke špičce portugalské ligy,“ vyzdvihl Pomr. Z druhé dvojice favorizuje Estonce. Poháry se však uskuteční 8. až 10. prosinci, do té doby má přednost extraliga.

Nepříjemný víkend: V cestě stojí Beskydy

Třeba už následující dvě kola budou stát za to. V sobotu Lvi vyzvou v Unyp areně Brno, pak nasednou do autobusu a vyrazí na dlouhou štreku do Frýdku-Místku, kde hrají své domácí duely Beskydy.

„Jsme rádi, že jedeme do Beskyd alespoň až po utkání s Brnem, původně to mělo být obráceně, ale soupeři měli v pátek problémy s halou,“ uvedl kouč. Připravit se na dva soupeře v tak těsném sledu je prý náročné.

„Všichni jsme v presu. Musíme dělat dva detailní rozbory hry soupeřů najednou. Nedá se nic dělat. Důležité pro nás je, že můžeme vůbec hrát,“ dodal Pomr.