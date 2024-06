První závod světové série 4X Pro Tour ve Val di Sole a Dual Slalom Crankworx o kus dál v Innsbrucku během jednoho víkendu? Pro Tomáše Slavíka žádný problém. Startoval dvakrát v rozmezí pouhých dvanácti hodin.

S perným víkendem byl Tomáš Slavík spokojený | Foto: se svolením Charlese Robertsona, Clinta Trahana

A jako to dopadlo? Datel dokázal v prvním podniku před divokým italským publikem zvítězit. V druhém případě ho v Rakousku o lepší umístění připravil prasklý řetěz a musel se spokojit s devátým místem.

„Když jsem viděl, že 4X Pro Tour a Crankworx jsou ve stejný víkend, tak jsem na to chvíli koukal. Ale si říkám: Hele ono to ale půjde… challenge accepted! Takže jsme vše naladili a nachystali tak, aby se to dalo zvládnout. Šli jsme do toho,“ líčil Slavík.

Na novém kole se cítil božsky

V pátečním podniku ve Val di Sole zažil neskutečnou atmosféru a neskutečný závod. „Všechno jak má být - já ten fourcross prostě miluju,“ jásal. Nicméně ihned po dojetí vyrazil směr Innsbruck. Tyrolská metropole je od Val di Sole tři hodiny cesty. Při noční jízdě měl napilno. Závod startoval tréninkovými jízdami už v osm ráno.

„Cítil jsem se až překvapivě dobře a na novým kole přímo božsky. Myslím, že mi to otevřelo další možnosti, abych mohl zrychlit. Po pohodové kvalifikaci jsem byl čtvrtý, což je pecka, jelikož vím, že to dokážu ještě hodně v závodě stáhnout,“ vykládal.

Vacek zazářil druhým místem. Dělali jsme, co se dalo, říká o závodě Kolem Belgie

Bohužel v osmifinále přišel technický problém. Nevydržel řetěz a o 0,006 vteřiny to na postup nevyšlo. „Tohle je racing. Tak to prostě je, ale odjíždím s pocitem, že všechno je fajn. Letí mi to a s kluky na Crankworx si to letos ještě rozdám. Přišel čas pár dní vydechnout. Příprava teď bude cílit na červencový JBC 4X Revelations.“