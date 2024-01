/FOTO, VIDEO/ Opět v akci. Downhillový šílenec Tomáš Slavík si jako suvenýr z Hongkongu a Indie přivezl nové díly videoprojektu Stair Chase. Vypadá to, že doma je na každé trati a ve všech možných končinách. Tedy pokud je v sedle.

Tomáš Slavík se řítí Hongkongem. | Foto: Red Bull/Chan Hiu Fun Jason

V pokračování projektu zamířil na nejprudší sjezdy a nekonečně dlouhé schody do Hongkongu a Indie. Neobjevil se tam jen tak náhodou. Účelem jeho cesty byl skauting tamních míst pro potenciální nové zastávky série Red Bull Cerro Abajo.

Na snímcích a videu je vidět, jak si poradil se sjezdem v Hongkongu. „Z předchozího natáčení ve Španělsku už vím, jak se věci mají dělat. Ve městech je to náročnější než na kopcích, kde nikdo nechodí, není tam žádný provoz a trail máte sami pro sebe. Ve městě musí člověk hodně dbát na bezpečnost celého provozu a lidí okolo,“ vykládal biker.

Zdroj: Youtube

„Dohromady jsme na natáčení měli asi pět dní, což je strašně málo, pokud chce člověk jezdit při východech a západech sluníčka,“ pokračoval Slavík. „V rámci městských sjezdů jsem procestoval spoustu zemí a musím říct, že to co jsem viděl v Hongkongu, jsem ještě nikdy nespatřil. Vlastně jsem ani netušil, že něco takového existuje. Jak na záběry, tak na sjezdy. Na některých místech jsem musel brzdit, jelikož jsem se o sebe bál.“

Dakarské přejezdy? Motorkář si tři hodiny zpívá, říká Romančík. Z dun byl dobitý

Tomáš Slavík už má v hlavě, kde by měl projekt Stair Chase pokračovat. Fanoušky ale bude ještě nějaký čas napínat. „Je to projekt, který se lidem líbí a baví to i nás. Další lokality mám vymyšlené, ovšem ještě si je nechám pro sebe. Jde však o dvě nejzásadnější místa, která si se mnou můžete spojit,“ dodal s úsměvem.