/FOTO,VIDEO/ Po sérii šílených závodů v Jižní Americe se městské sjezdy konečně přesunuly i do Evropy. První zastávkou byl největší italský Urban DH, který nese název Mad Of Lake na Lago di Garda. Perfektní a bezchybná jízda přinesla Tomáši Slavíkovi již čtvrté vítězství na tomto závodě. A náskok měl neskutečný - 3,3 sekundy!

Tomáš Slavík ovládl závod Mad Of Lake na Lago di Garda už počtvrté | Foto: se svolením Tristan Hobson, Mad Of Lake

„Mad Of Lake je závod, kam se vždycky kvůli bezvadné atmosféře strašně těším. Bydlení na břehu jezera, spousta českých závodníků a cítím se spíš jak na dovolené,“ usmívá se Slavík.

Vyhovuje mu rychlá trať, což je srovnatelné se sjezdy v Jižní Americe. „Ale v Itálii je to zase mnohem víc technické se spoustou nebezpečných míst. Řekl bych, že je to - co se týče délky a náročnosti - takovej mezi stupeň mezi českými sjezdy a Jižní Amerikou,“ pokračoval biker, jemuž se ve sjezdařské komunitě přezdívá Datel.

Jel na novém kole Ghost Riot CF při zdvihu 160/140 a váze pouhých 13,8 kg. „To je pro mě sci-fi. Všechno fungovalo, jak mělo. Ve šlapavých sekcích jsem to zmáčkl, v důležitých jsem byl přesnej a fýza fungovala super. Všechno dohromady dalo krásný první místo s velkým náskokem. A to jak v kvaldě, tak i v samotným závodě. Užil jsem si to a těším se na další,“ vykládal Tomáš Slavík.

Mad of Lake z pohledu jezdce: