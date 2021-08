Ty obrázky oběhly celou planetu. Lisa Adamsová právě ovládla vrh koulí kategorie F57 na paralympiádě v Tokiu. První, s kým se běžela podělit o svou radost, nebyl nikdo jiný než její sestra Valerie.

Stalo se tak pouhé čtyři týdny poté, co šestatřicetiletá koulařka rozmnožila svou obdivuhodnou sbírku světových úspěchů o bronz z Tokia. Hned, jakmile si pověsila na krk cenný kov, se ale opět proměnila do role trenérky.

Lisa se narodila o šest let později. Neměla však tolik štěstí a na svět přišla s diagnózou dětská mozková obrna. To jí však nezabránilo v tom, aby se věnovala sportu. Jako malá začínala s basketbalem a nebyla by to ta správná Novozélanďanka, kdyby nevyzkoušela i ragby, tamní národní sport.

S atletikou začala až před třemi lety, kdy ji objevila novozélandská paraatletická trenérka Raylene Batesová. A bylo vlastně nabíledni, kdo ji bude trénovat. Slavná sestra pro ni ale byla zároveň i velkým závazkem. „Každý má to očekávání, že když máš stejné příjmení a tvoje sestra toho tolik dokázala, budeš automaticky mistrem světa. Jenže takhle to nefunguje,“ vyprávěla Lisa před dvěma lety pro Nzherald.

Lisa se však tou mistryní opravdu stala. Byl za tím hodiny dřiny. Valerie, ač její sestra, jí nenechala nic zadarmo. V soukromém životě milující sestra, na sportovišti trenérka se vším všudy.

Zlato všemi pokusy

Ale neslo to ovoce. Hned ve druhém roce atletické kariéry překvapila svět, když posunula světový rekord ve vrhu koulí ve své kategorii. O pár měsíců později se jí to v Dubaji povedlo znovu, její náčiní dolétlo na hranici 14,80 metru.

Za tento výkon si na krk mohla navíc pověsit zlatou medaili pro světovou šampionku. „K atletice jsem se dostala pozdě, ale když jsem začala, Tokio byl můj sen. A moje sestra, moje trenérka mi to pomohla proměnit v cíl,“ vyznala se ještě před paralympiádou ze svých pocitů.

Do Tokia už odlétala jako hlavní favoritka na zlato. Že papírové předpoklady naplnila, asi nikoho nepřekvapilo, ohromil suverénní způsob, kterým se jí to podařilo.

V závodě koulařek v kategorii F37 se představila i česká zástupkyně Eva Datinská. Čtyřnásobné paralympijské medailistce se podařilo hodit sezónní maximum, když poslala kouli na 11,18 metru, což v osmičlenném startovním poli stačilo na konečnou pátou příčku.

Byť z toho tentokrát nebyl světový rekord, který stihla mezitím na domácí půdě posunout už na rovných patnáct a půl metru, i výkon 15,12 snesl nejpřísnější měřítka. A zapsal se do historie jako nový rekord paralympijský.

Lisa Adams won her first Paralympic Gold in the Women's shot Put F37 on day 4! ? #Tokyo2020 #Paralympics pic.twitter.com/qKNL3f6YbI — C4 Paralympics (@C4Paralympics) August 28, 2021

Všech šest soutěžních pokusů by jí navíc s velkým náskokem stačilo na zisk zlaté medaile. Druhá Číňanka Mi Na zapsala 13,69 m, což bylo o 67 centimetrů méně, než byl úvodní pokus Adamsové, jenž byl nakonec jejím nejkratším.

"Jsem na tebe pyšná, sestro," napsala po závodě Valerie na svůj facebookový profil. A připojila právě fotografii, kde jsou obě sestry po vítězném klání v objetí.

Cíl se nakonec proměnil ve velký úspěch. Novozélandští filmaři natočili o cestě Lisy Adamsové do Tokia pod vedením její sestry Valerie dokument. A kdoví, třeba po zlatém úspěchu nebude posledním.