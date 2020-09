„Týmy spolupracují daleko více, než obvykle. Rivalita se potlačila, podporujeme se. Chceme, aby se hrálo a aby na sport chodili diváci. Když se to podaří, budeme šťastní,“ neskrývá sportovní ředitel a zároveň trenér Lvů Tomáš Pomr.

Co vlastně říci k přípravě pražského klubu? Byla hezky rozplánovaná, jenže: „Zbrzdila nás zranění. Ani jedno utkání jsme neodehráli kompletní,“ říká Pomr. A taky: „Zastihla nás covidová aférka. V pondělí jsme začali po deseti dnech nečinnosti s tréninkem.“

Komplikací tedy až nad hlavu. Trenér přesto nepanikaří. „Nejdůležitější pro mě je, že jsou teď hráči zdraví. Do optimální formy se dostaneme v průběhu podzimu. Úplně stejně jako ostatní mužstva.“

Posily, kam se podíváte

Upřímně: Lvi moc potřebovali hrát. Jejich kádr se totiž v létě značně proměnil. Vysoké ambice – útok na titul – si vyžádaly příchody skutečných hvězd. Tou největší je nahrávač a kapitán reprezentace Jakub Janouch. „Kuba od prvního tréninku potvrzuje vysokou kvalitu i charakter,“ pochvaluje si Pomr. „Vytváří okolo sebe atmosféru maximálního profesionalismu. Jde o vůdčí osobnost, vzor pro ostatní. Je radost s ním pracovat.“

Obrovský potenciál jistě dřímá také v srbské dvojici Aleksandar Nedeljkovič (blokař) a Stefan Skakič (smečař), ovšem zatím se o něm může jen hovořit. „Oba trápily svalové potíže, Aleksandar za nás dokonce ještě neodehrál ani jeden zápas. Stefan měl problémy v oblasti ramene. Hrál, ale nedovolovaly mu podat maximální výkon. Snad už je vše v pořádku, v tréninku vypadají výborně,“ shrnuje kouč.

A nesmíme zapomenout na zkušeného australského smečaře Luke Smitha, který se ke Lvům připojil až v průběhu přípravy. Původně měl namířeno do Spojených arabských emirátů, ovšem kvůli covidu-19 jeho angažmá padlo. A logicky tak postrádá herní praxi. „Luke už je připravený. Chvíli měl problémy s přechodem z beache do haly. Ale už vypadá velmi dobře, je zdravý a do kolektivu zapadl. Bude výraznou posilou,“ míní Pomr.

Brno Kubánce neuvidí

Takže mu schází jen dlouho avizovaná (tajemná) kubánská posila. „Už jsme pro něj měli letenku i ubytování. Jenže přišel další zákaz. Do Schengenu nesmí přicestovat,“ líčí sportovní ředitel. „Uděláme maximum pro to, aby nás co nejdříve posílil. Nevíme kdy, ovšem musíme ho sem dostat. Vše se řeší, ve spolupráci s jeho agentem, prostřednictvím právníků na evropské úrovni.“

V Brně bude Lvům vedle hvězdného Kubánce chybět i dvojice juniorských reprezentantů Petr Špulák a Jan Vodička. „Čeká nás silný soupeř,“ uvědomuje si Pomr. „Hru mají založenou na agresivitě a na vynikajícím servisu,“ vypočítává. „Máme kvalitu na to, abychom byli úspěšní. O to více, když se soupeři zranil nahrávač Duc Luan Truong. Musíme jejich agresivitu otupit a přetlačit je,“ dodává odhodlaně kouč.

Těžký los pražských Lvů:

19. 9. 18.00 Brno – Lvi (SH Kounicova)

27. 9. 18.00 Lvi – Zlín (UNYP arena Podvinný mlýn)

7. 10. 18.00 České Budějovice – Lvi (SH Stromovka)

10. 10. 19.00 Příbram – Lvi (SH Příbram)

17. 10. 18.00 Lvi – Kladno (UNYP arena Podvinný mlýn)