Občas najdete výjimku, leč to je spíš výjimka potvrzující pravidlo… „Už několikrát jsme hledali další alternativy, jednali jsme i s Poláky, ale nikdy jsme se nedohodli,“ konstatoval šéf fotbalové asociace Martin Malík.

Téma obvykle přijde na přetřes během akcí reprezentace (tedy několikrát do roka). Čím vzdálenější soupeř, tím větší „pálka“. „Výhodu mají společnosti, které mají základnu v Praze. Jakmile musí to letadlo za námi, jsou to náklady navíc,“ vysvětlil Malík.

Samozřejmě, ne vždycky skončí objednávka v rukou Smartwings. Třeba do Číny letěli fotbalisté v roce 2018 pronajatým strojem z ciziny. Měla to být luxusní cesta bez přestupů a mezipřistání, ale nakonec byli po několika potížích rádi, že to vůbec do Asie stihli.

Podobné záležitosti řeší i fotbalové kluby. Některé celky z Česka jsou smluvně vázány právě u Smartwings, ovšem jeden klub jde proti proudu. Plzeň se pídí po nabídkách, srovnává. A šetří.

Když tedy Viktoria hrála v Baku, do země u Kaspického moře je přepravily místní Azerbaijan Airlines. Jindy to zase byla společnost Enter Air (to jsou ti Malíkem zmiňovaní Poláci). Cena prý lepší, komfort odpovídající. Jen to nesrovnávat s Realem Madrid… Fotbalový gigant má svoje vlastní letadlo. S postelemi, sprchami.

Žádost o pomoc státu

Ovšem zpět k tématu. Pokud jste v posledních třech měsících nesledovali zprávy, tak pro jistotu: Smartwings žádají o pomoc.

Skloňoval se možný vstup státu do společnosti, nicméně z toho sešlo. Stát by prý měl ručit za úvěr. Tak to alespoň prezentuje duo hlavních majitelů, kteří lobbují, kde můžou. U politiků, na Hradě a, jak zjistil Deník, také ve sportovním světě.

Není se čemu divit. Miliardáři ze Smartwings mají ke sportu blízko. Jiří Šimáně zachraňoval fotbalovou Slavii, jeho kolega Roman Vik zase moc rád hraje tenis třeba vedle Jiřího Nováka (kdysi pátý hráč světa) či Barbory Strýcové (top deblistka na okruhu).

Přes kritiku doma, která se týká cen, kvality i spolehlivosti tahle aerolinka boduje v cizině (cenou?). Šimáně a spol. vozili třeba fotbalové týmy z Belgie a dokonce si ji objednali i fanoušci Manchesteru United.

Přišli o miliony

Krize v leteckém byznysu zasáhla i fotbal. Češi měli na jaře hrát v Americe, na přelet si objednali místní aerolinku. Jenže… Kvůli koronaviru se nehrálo a hlavně: společnost zkrachovala. „Přišli jsme o miliony,“ přiznal Malík.