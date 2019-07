Smolný konec na Tour de France zažil jeden z aspirantů na celkové prvenství Thibaut Pinot. V 10. etapě francouzský cyklista nabral ztrátu kvůli roztržení pelotonu, o které se v bočním větru postaral útok týmu Deceuninck-Quick Step. Postupně se ale propracovával zpět a po triumfu na bájný Tourmalet a úspěšném útoku v následující pyrenejské etapě jej mnozí pasovali na hlavního favorita závodu. Dnes ale kvůli nataženému svalu v noze Pinot musel Tour vzdát.

Zklamaný francouzský cyklista Thibaut Pinot v týmovém autě poté, co musel odstoupit z Tour de France. | Foto: ČTK

"Po Pyrenejích jsem si myslel, že mám na to zvítězit. Jenže člověk nikdy neví, co se stane," řekl dosud průběžně pátý Pinot v slzách poté, co zhruba po 40 kilometrech 19. etapy sesedl z kola a nastoupil do doprovodného vozidla. "Nějaký čas bude trvat, než se dám do pořádku, ale to je Tour," dodal.