„O olympiádu jsem až dosud nebojovala, kvalifikační závod mi tak vlastně vyšel na první pokus. Už nejsem nejmladší a za čtyři roky by to nemuselo vyjít, o to vděčnější za tuhle příležitost jsem,“ povídá brněnská rodačka.

Po úvodním krátkém programu, kde předvedla trojitý toeloop a trojitý lutz, vylepšila své dosavadní maximum a postupem z 21. místa se tak přiblížila k vysněné olympiádě. Pád ve volné jízdě ovšem Březinové vidinu Pekingu opět o něco vzdálil.

„Konkurence byla obrovská. I přes tréninkové manko se všichni skvěle připravili, a o postupu do Pekingu tak rozhodoval krátký program. Stačila jedna chyba a do volné jízdy už bych se nedostala,“ líčí dvaadvacátá žena uplynulého šampionátu.

Na mistrovství světa zamířila již posedmé, na rozdíl od minulých let se teď ale kvůli koronaviru musela vypořádat se specifickou přípravou. Často trénovala sama, se sluchátky v uších a s trenérem Jozefem Sabovčíkem na telefonu. „Přesto, že jde o trénink na dálku, jsou výsledky ze šampionátu důkazem, že to úplně špatná taktika není. V olympijské přípravě bude ale určitě lepší, když budu trénovat spolu s bráchou a ostatními konkurenty,“ říká mladší sestra Michala Březiny.

Ten se připravuje ve Spojených státech amerických, kde se také usadil se svojí manželkou a roční dcerou. O tom, zda bude svého bratra následovat, ale zatím Březinová jasno nemá. „O prázdninách mě čekají magisterské státnice, do té doby musím zůstat doma. Zároveň si pohrávám s myšlenkou dalšího studia, takže musím ještě promyslet, jak to s olympijskou přípravou skloubím. Potkat bychom se s bráchou ale chtěli co nejdřív, neteř jsem zatím bohužel viděla jen přes videohovor,“ popisuje.

Společná cesta do Číny

Na rozdíl od bratra, který si devatenáctým místem ve Stockholmu zajistil účast už na čtvrtých olympijských hrách, se Březinová ve svých pětadvaceti letech podívá na olympiádu poprvé. „Jízdu si chci především užít. Každý chce vyhrát, ale v krasobruslení je to jiné. Jsem si vědoma, že ve svém věku už na medailová umístění pomýšlet nemůžu,“ vysvětluje. „Je ale dobré vědět, že i v mých letech to jde. Doufám, že tím inspiruji děti, které to chtějí v patnácti vzdát,“ přeje si sedminásobná mistryně České republiky.

Sourozenci Eliška a Michal nejsou jediní z rodiny, kdo se do Pekingu podívá. V roli trenéra zamíří na olympiádu také jejich otec Rudolf Březina, který už od útlého věku své dcery plní funkci jednoho z trenérů. „Je pěkné, že se nám to podařilo. Michal po Pekingu pravděpodobně ukončí kariéru, takže jsem ráda, že jsme to stihli a atmosféru takových závodů zažijeme všichni společně,“ těší se Březinová.

V prvním olympijském kvalifikačním závodě si svou vstupenku do Pekingu zajistil také sportovní pár ve složení Martin Bidař a Jelizaveta Žuková. O dodatečnou kvalifikaci zabojují v září také sourozenci Taschlerovi z Brna, které při jejich debutové účasti na seniorském mistrovství světa dělily od postupu do volných jízd dvě místa.

„Myslím, že kdyby šlo o jejich třetí čtvrtý šampionát, do finále se dostanou. Jsou pracovití a věřím, že si v Oberstdorfu nominaci na olympiádu vyjedou,“ dodává Březinová.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ