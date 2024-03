Princezny na písku i na sněhu. České sestry mají zlato ze snow volejbalu

Jde jim to na písku, v šestkách i na sněhu. Osmnáctiletá dvojčata Anna a Kateřina Pavelkovy společně s Terezou Novotnou ovládly evropský šampionát ve snow volejbalu do 20 let, který se konal v gruzínském Bakuriani. Po té, co se sestry žijící kousek od Prahy staly mistryněmi Evropy v plážovém volejbalu do 18 let, oslavily letos další zlato.

Anna a Kateřina Pavelkovy společně s Terezou Novotnou ovládly ME ve snowvolejbalu do 20 let. | Foto: se svolením sester Pavelkových