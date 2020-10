Ženské finále softbalové extraligy původně naplánované na tři vítězství se smrskne. Série mezi Joudrs Praha a městským rivalem Eagles bude mít maximálně tři utkání a vyhraje ji tým se dvěma výhrami. Důvodem jsou nová vládní opatření, která od pondělka zamykají veškerý profesionální a organizovaný sport. „Proto jsme se rozhodli, že zápasy odehrajeme v sobotu a v neděli,“ prohlásil předseda STK České softballové asociace Vojtěch Albrecht.

Softbalistky Eagles. | Foto: ČSA

Posledním třem sezonách dominovaly Žraloci Ledenice, nyní se pohár přesune do Prahy. „Máme z toho obrovskou radost, protože se tím ukázala naše dlouholetá práce s mládeží,“ prohlásil předseda Eagles Jan Drábek. „Udělali jsme generační obměnu a teď se nám povedlo z mladých a talentovaných hráček vytvořit tým, který je v extralize konkurenceschopný. Věřím, že to holky dotáhnou do vítězného konce.“