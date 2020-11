Je velká fanynka New York Yankees, slavného baseballového týmu. Kateřina Kindermannová se však dala na softball a udělala dobře. Vždyť hned v první sezoně v extralize zásadně přispěla k titulu pro Joudrs. Talentovaná nadhazovačka si skvěle poradila i se zkušenými pálkařkami Eagles. Zároveň za juniorský tým Chomutova pálí dobré hity. „Ráda bych někdy odcestovala do zahraničí a hrála tam softball,“ uvedla teprve šestnáctiletá Kindermannová, která umí hodit míček rychlostí 110 km/h.

Kateřina Kindermannová. | Foto: ČBA/Jan Beneš

Patří k nejnadanějším nadhazovačkám domácího softballu. Když před třemi lety po výhře Evropsko-africké kvalifikace Little League odletěla do amerického Portlandu zahrát si světovou sérii, předváděla Kindermannová ve své věkové kategorii nejrychlejší nadhozy. „Zvažuji, že bych se v budoucnu vydala na americkou univerzitu, ale ještě mám na rozhodování čas,“ doplnila Kindermannová, která se k softballu dostala přes svého bratrance. „Chodila jsem často na hokej a hodně fandila. Jeden z mých prvních trenérů, Martin Chmelík, mě přesvědčil, ať jdu fandit také softbalistům. Tak jsem přišla, líbilo se mi to a začala chodit na tréninky.“