Netradiční úvod extraligové sezony si připravili softbalisté z týmu Locos Břeclav. Při zahájení sobotního zápasu hráči poklekli na hřiště, aby uctili památku George Floyda. Stejné gesto je vidět například u amerických policistů nebo u slavných sportovců. „Byl to kolektivní nápad. Chtěli jsme se touto formou vyjádřit proti rasismu a utlačování lidí,“ prohlásil Dušan Borbély, trenér břeclavských softbalistů, kteří v loňském roce došli až do finále extraligy.

Gesto břeclavských softbalistů. | Foto: Radek Vystrčil/ČSA

Státní hymna, chvilka na rozhazování a pak rozhodčí zahlásí „play ball!“ Jenže softbalisté z týmu Locos Břeclav poklekli a několik vteřin nic nedělali. Proč? Před vypuknutím sezony se totiž domluvili, že připraví gesto proti rasismu. „V softbale máte dvacet vteřin na nadhoz a uvedení míče do hry. Pokud to nedodržíte, tak vám to rozhodčí připíše jako špatný nadhoz. My jsme po tu dobu chtěli být v pokleku,“ vysvětloval trenér Dušan Borbély.