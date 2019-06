"Ze šampionátu mám spíše smíšené pocity. Na jednu stranu jsme se hodně dotáhli na špičku. Bohužel jsme nebyli úplně připraveni je porážet. Ale trend, který jsme nastavili, je dobrý," hodnotil české vystoupení kapitán David Mertl.

Nadhazovači Marek Joska a Michal Holobrádek sice favorizované Austrálii povolili v utkání pouze tři odpaly, ale i to soupeři stačilo. Ve druhé směně domácí inkasovali po dvou chybách ve vnitřním poli a sebeobětovacím dlouhém míči do vnějšího pole. Ve třetí směně se podařilo softbalistům vyrovnat. Václav Svoboda napálil třímetový odpal a Mertl ho 'singlem' stáhl domů. Rozhodnutí přinesla pátá směna, v které Joshua White odpálil homerun.

"Hráli jsme dobře. Mohli jsme porazit Austrálii, finalisty z minulého šampionátu, hráli jsme vyrovnaně a mohli to urvat," řekl kouč Tomáš Kusý, který po devíti letech u týmu končí. "Byly to skvělé roky. Užil jsem si to."

S reprezentací se po utkání rozloučila také pětice Mertl, Patrik Kolkus, Tomáš Petr, Václav Svoboda a Petr Vácha. "Rozlučka byla šíleně emotivní. Nespal jsem skoro celou noc. Jsem rád, že jsme to zvládli, i když ne výsledkově," řekl Mertl, který jako první po zápase odložil spiky (softbalové boty) na domácí metu.

Softbalisté na MS nezdolali ani jeden z elitních celků a vyhráli tři z deseti zápasů. "Poměr není ideální. Na druhou stranu, když do toho započítáme poměr dobrých zápasů s kýmkoliv proti nepovedeným, tak je to výrazně lepší. Jsem spokojený, základní cíl bylo dostat se do osmičky, což se zvládlo," řekl Kusý a vyzdvihl nejlepšího českého nadhazovače, jednadvacetiletého Holobrádka. "Stál za největšími úspěchy našeho týmu. ale každý měl roli, kterou si plnil. Zvládli jsme to hlavně týmově," dodal trenér.

Česko hostilo první mistrovství světa můžu v Evropě a turnaj měl mezi hráči velký ohlas. "Určitě to bylo fantastický. Tohle bylo o úroveň výš, než co jsem zažil na jiných světech. Jsem rád, že jsme světu ukázali, že umíme pořádat takové akce. Lidi byli skvělí, fandili, i když se nedařilo," uvedl Mertl.