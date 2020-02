Na turnaji v Novém Zélandu se přepisují pro český softbal historické zápisy. Na šampionátu porazili Kanadu (9:2), JAR (7:0), Singapur (6:3) a s nejsilnějšími týmy skupiny – Austrálií i Argentinou, prohráli jen těsně 3:4. V nadstavbové části pro šest nejlepších nejprve vyřídili Nový Zéland 8:2, bronzový tým z minulého MS, a aktuálně také Guatemalu.

Kde je největší síla českého týmu? V obraně je to jednoznačně nadhazovač Jakub Osička. Například pálkařům Nového Zélandu nadělil 14 strikeoutů, a podle statistik je i přes své mimořádné vytížení vůbec nejlepším nadhazovačem turnaje. „Je to skvělý pocit. Ale čekal jsem to, máme výborný tým,“ prohlásil Osička z týmu Locos Břeclav. Ten teprve v 16 letech pomohl svému týmu až do finále extraligy mužů. Na letošním šampionátu udivuje soupeře i fanoušky svou smrtící přesností a efektivitou. „V tréninku nadhodím kolem 150 nadhozů. A pokud 60 % z nich jsou striky, pak je to v zápase jednoduché zopakovat,“ tvrdil Osička.

Skvělý kousek se v zápase proti Guatemale povedl Janu Voráčovi, který odpálil nekompromisní Grand Slam (homerun za plného stavu obsazených met, který se počítá za čtyři body) a stanovil skóre na 10:0. Po výsledcích ostatních zápasů v nadstavbové části je už jisté, že česká juniorská reprezentace bude hrát v neděli 1. března o světovou medaili. O bronz se utkají proti Argentině.