Pecková před sezonou podepsala profesionální smlouvu s klubem Toyota Red Terriers, čímž se přiblížila splnění jednoho ze svých snů. V ženském softbale totiž neexistuje lepší liga, než ta japonská. Koronavirus její start bohužel posunul. „Na poslední schůzi vedení JWSL rozhodlo, že se zruší celá jarní část sezony. Ligové zápasy tedy začnou až v září. Mělo se začít hrát 28. března, pak se to přeložilo na půlku dubna, a teď už je jasné, že se bude hrát až na podzim,“ upřesnila česká reprezentantka.

Situace v Japonsku je prý zatím poměrně klidná. „Lidé chodili s rouškami i před pandemií, takže nevidím moc velké změny. Vím, že jsou zavřené státní školy, posilovny, bazény a tak. Prý se zpřísnila hygienická opatření a lidé se nemají shlukovat ve větších počtech na jednom místě. Spíš bych řekla, že vláda vydává více doporučení než nařízení, která ale občané striktně dodržují,“ popsala odchovankyně mistrovských Ledenic.

Částečně také proto se zatím rozhodla v Toyota City v prefektuře Aiči setrvat. „I když na jaře nebudou žádné zápasy, zůstanu tady až do konce dubna, jako kdyby se normálně hrálo. Potom plánuji odletět na Nový Zéland a v srpnu se chci vrátit zpět do Japonska,“ dodala Pecková, která bydlí v panelákovém domě. „Klub v něm má pronajaté dva byty pro mě a Monicu Abbott, nadhazovačku amerického národního celku, která se k týmu připojí až na podzim. Sportovní areál, kde mají firemní týmy základnu pro několik sportů včetně softbalu, je sice od začátku března pro veřejnost uzavřený, ale pro sportovce se nic nemění, takže normálně trénujeme.“

Do Red Terriers zapadla bez problémů. „Se spoluhráčkami vycházím skvěle. Přijaly mě mezi sebe a souhra už se také rýsuje. Je to super tým a jsem ráda, že můžu být jeho součástí,“ těší třiadvacetiletou hráčku, z jejíž přesné pravačky létají míčky rychlostí přes 100 km/h.

Olympiáda v Tokiu? Dobře, že se odložila

Velkým tématem jsou v Japonsku olympijské hry v Tokiu. Co si Veronika o jejich odložení na příští rok myslí? „Jsem ráda, že k tomu došlo, protože podle mého názoru by jejich pořádání v původním termínu znamenalo zbytečný hazard se zdravím sportovců i fanoušků, pokud by vůbec nějací přišli. Navíc situace po světě je různá, tudíž i příprava sportovců v zemích s právě probíhající karanténou je více omezená než ve státech, kde se k takovému radikálnímu rozhodnutí uchýlit zatím nemuseli. A to konec konců také není moc fér,“ prohlásila.

Radost udělaly hvězdě národního týmu alespoň výkony českých juniorů, kteří na mistrovství světa na Novém Zélandu vybojovali bronz. „Hrozně jsem jim fandila. Byla jsem v Aucklandu na pár jejich trénincích a přípravných zápasech, a pak jsem šampionát sledovala z Japonska. Kluci na sebe mohou být neskutečně pyšní, protože dokázali velikou věc,“ dodala Pecková.