V březnu na Floridě sehrály ve dvou týdnech proti americkým univerzitním týmům celkem 23 zápasů. To aktuální „výlet“ do USA nebude pro české softbalistky tak hektický. O to více bude náročný. Během týdne totiž vyzvou americký profesionální tým USSSA Pride nebo elitní čínské hráčky. Dále v programu jsou floridské juniorské výběry. „Smyslem je stále pracovat na útočné hře a sladit další důležité prvky,“ upřesnil trenér Vojtěch Albrecht, který bere celkem patnáct hráček.

Přípravy už totiž vrcholí. Koncem července čeká ženský softbalový výběr domácí evropský šampionát v Ostravě, a pokud na něm skončí do šestého místa, vyrazí již za dva týdny na olympijskou kvalifikaci do nizozemského Utrechtu. Tam se kromě evropské top šestky vydají také dva zástupci Afriky. Do Tokia se kvalifikuje pouze vítěz. A Česká softballová asociace si tuto možnost nechce nechat uniknout. Pro úspěch investuje do moderních metod – například vyvinula speciální software, který analyzuje nadhozy soupeřek.

V přípravě pomáhá špičkový software

Realizační tým české reprezentace se dlouhodobě zaměřuje na 150 pálkařek a předává poznatky o nich nadhazovačkám. Dále čeští skauti detailně sledují 10 elitních nadhazovaček, například z Itálie, Nizozemska, Řecka nebo Velké Británie. Tedy z týmů, se kterými se střetnou na mistrovství Evropy. Zjišťují se základní informace, ale také varianty nadhozů v určitých fázích hry. „Aby data byla validní, viděli jsme u každé softbalistky 400 nadhozů, dohromady celkem tedy 4000. Vycházíme hlavně ze zápasových streamů,“ prozradil Vojtěch Albrecht, trenér reprezentačních softbalistek.

A co český software umí odhalit? Například na základně statistik zjistí, jak nejčastěji nadhazovačka začíná. Zda ve více než padesáti procentech hodí fastball nebo si pomůže rotací. Zároveň lépe odhalí, jakou variantu volí v krizových situacích. „Sběr dat probíhá, množství informací se množí. Teď je potřeba je využít. To je krok, který chceme více rozeběhnout v USA,“ dodal Albrecht, který potvrdil, že v tomto datovém skautingu je český tým z konkurence nejdál. Softbalistky odlétají do USA dnes, návrat z přípravného kempu je naplánován na 7. června.