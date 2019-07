Ani cesta do finále ještě není uzavřená, k tomu jsou však zapotřebí příznivé výsledky ze vzájemných zápasů dalších soupeřů.

České softbalistky vstoupily do utkání skvělým způsobem. Tereza Jakešová odpalem zařídila v úvodní směně první bod a v té následující si domácí hráčky připsaly čtyři body. Zásluhu na tom měla Veronika Klimplová, která předvedla trojbodový homerun. Poté však úřadovaly soupeřky z Francie. Ve druhé směně si připsaly dva body a v páté čtyři. Dařilo se zejména Melisse Mayeuxové, která odpálila dvoubodový homerun do středu hřiště. Tím se francouzské hráčky dostaly do vedení 6:5.

V dohrávce páté směny se však Češkám podařilo vyrovnat. Ludmila Kučerková odpalem stáhla svoji spoluhráčku na domácí metu. Stejná hráčka zároveň rozhodla zápas, když v dohrávce poslední směny úspěšným odpalem zařídila rozhodující bod. Češky tak zvítězily 7:6 a připsaly si první výhru v elitní skupině Top 6. „Jsem ráda, že se mi začalo všeobecně dařit. Ze začátku jsem se trochu trápila. Naštěstí jsem se hodila do pohody a snažím se pálit s čistou hlavou,“ prohlásila Kučerková, která zaznamenala dva klíčové odpaly proti Francii. „V tom posledním startu jsem si řekla, že už nesmím na nic čekat, že musím jít do dobrého nadhozu, co přiletí. Povedlo se mi to. Je krásné ukončit odpalem takhle dramatické utkání.“

České softbalistky mají ještě naději postoupit do finále evropského šampionátu. „Muselo by ale vzniknut nějaké kolečko mezi prvními třemi týmy, což je Holandsko, Velká Británie a Itálie. Právě proti Nizozemsku zítra nastoupíme, o teoretickou šanci se porveme. Musíme je porazit,“ dodala Kučerková. Zítra na české hráčky čeká duel s Nizozemskem od 20:45 v Ostravě.