„Byl to suprový zápas, hlavně v útoky jsme zahrály dobře,“ prohlásila Natálie Kopicová. Na Češky čeká během dne náročný program, od 15:15 vyzvou Francii a večer v Arrows Parku ještě sehrají úvodní duel v nadstavbové části.

Domácí softbalistky do utkání opět vstoupily důrazně, v první směně si vypracovaly vedení 4:0. Prosadila se Kristýna Malá, která odpalem do pravé části hřiště stáhla tři body. Další úspěšný odpal předvedla Malá ve třetí směně, po němž doběhla pro pátý bod Eliška Stejskalová. „Jsem nadšená z toho, jak se mi daří. Myslím, že nám pomáhá také neurovizuální trénink, na který jsme se zaměřily před šampionátem. Zlepšily se mi oči, změny jsou znát, i když mám dioptrie,“ prohlásila Kristýna Malá, která hraje s brýlemi a včera proti Slovensku odpálila homerun.

Rozhodující desetibodový rozdíl si Češky vypracovaly ve čtvrté směně, ve které daly pět bodů. Prosadila se opět Malá, která stáhla jednu spoluhráčku na domácí metu a celkem tak v utkání zařídila pět bodů. České softbalistky si připsaly proti Belgii dvanáct úspěšných odpalů, zato Belgie ani jeden. O to se postarala nadhazovačka Adéla Linková.

Tři zápasy v jeden den!

České softbalistky doposud na šampionátu ještě nedohrály utkání do sedmé směny. Buď měly územní převahu a díky bodovému rozdílu zápas skončil předčasně, nebo do programu zasáhl déšť a blesky. Včera proti Slovensku se přerušovalo v předposlední směně. „Jsem rád, že hrajeme krátce a rychle. Pro odpočinek je to jednodušší,“ pochvaloval si Vojtěch Albrecht, reprezentační trenér.

Na domácí reprezentantky čekají v úterý ještě dva zápasy, během jednoho dne tak sehrají tři duely na mistrovství Evropy, což je pro řadu kolektivních sportů nemyslitelná věc. „Novinka to pro nás není. Během soustředění ve Floridě jsme letos zahráli 23 zápasů za 10 dní, někdy jsme také hráli tři utkání na den. Dokonce na jeden jsme málem zapomněli a museli jsem holky vzbudit předčasně ráno jako táborový budíček,“ popisoval trenér Vojtěch Albrecht.

Během celého dne je pro softbalistky důležitý příjem cukru, bílkovin, minerálů a tekutin. „Podstatný je odpočinek, hodinka spánku pomůže. Zároveň hodně rotujeme sestavu, hráčkám dáváme hodně prostoru, snažíme se zátěž rozložit,“ dodal trenér Albrecht.