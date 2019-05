Softbalistky touží po olympiádě. Mají trumf: Peckovou

/VIDEO/ Jaký by měl být rok 2019? No přece softbalový! Alespoň si to vysnili čeští zástupci tohoto odvětví. Výzvy před sebou mají veliké. Muži chtějí uspět na domácím mistrovství světa. A ženy vyhlásily útok na olympiádu.

Umí padák, stoupák, nebojí se pomalé či rychlé zatáčky. Veronika Pecková je nadhazovačka, kterou Česku závidí celý svět. „Sama na sebe si kladu vysoké nároky. A můj hlavní problém je se s nimi vyrovnat," usmívá se 22letá hráčka, která dokáže vymrštit míček rychlostí 114 kilometrů za hodinu. K tomu studuje Fakultu tělesné výchovy a sportu a plánuje závratnou kariéru. „V půlce května mě čekají státnice. A pak už se budu věnovat jenom softbalu," zdůrazní. Ani doteď nestrádala. Ve své sbírce má tituly z české extraligy, ale také z profesionální soutěže na Tchaj-wanu. Na Novém Zélandu zlato nezískala, pouť jejího klubu skončila ve finále. „Na Tchaj-wanu se mi moc líbilo, celá asijská kultura je zajímavá. Softbal vidí jinak než Evropané nebo Američané. Jsou pokorní a neuvěřitelně dřou," líčí. Mezinárodní hvězda Angažmá u protinožců přineslo Peckové jiné výhody. „Rozhodně tam panuje větší pohoda, ale zase vyděláte méně peněz," srovnává. Tak či tak se posunula do jiných softbalových sfér. Ne nadarmo je považována za nejlepší nadhazovačku Evropy. A hlavně na jejím umění bude záležet, jestli se národní tým poprvé v historii podívá pod pět kruhů. „Věřím tomu," vypálí bez přípravy reprezentantka. Cesta do Tokia 2020 vypadá na papíře jednoduše. Češky potřebují na sklonku června na mistrovství Evropy v Ostravě a ve Frýdku-Místku obsadit nejhůře šesté místo. „Nechci nikoho podceňovat, ale mělo by jít o formalitu," přemítá Pecková. Následně se úspěšné výběry přesunou do nizozemského Utrechtu, kde je doplní dva africké celky. A v polovině července bude jasno o majitelkách jediné sady letenek. „Pojedeme my, Italky, nebo Nizozemky," míní nadhazovačka. Šance na olympiádu rozhodně existují. Češky loni tri-umfovaly na turnaji Super 6, na němž startovala kompletní evropská špička. Sen o páté příčce Vpravdě historické bude i červnové mistrovství světa v Praze a Havlíčkově Brodu. Mužská elita se poprvé představí nejen Česku, ale také starému kontinentu. Domácí výběr čeká těžká práce. Šampionát zahájí duelem s obhájci z Nového Zélandu. „Největší výzva v mém softbalovém životě," přiznává pálkař David Mertl. „Jde nám o průlom. Myslíme na pátou příčku," dodává.

Autor: David Nejedlý