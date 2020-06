Loni vládly v softbalové extralize týmy z Ledenic, které si připsaly historický double, tedy vítězství v ženské a mužské extralize. Jihočeské hráčky navíc získaly třetí celkové vítězství v řadě. Na triumfu se výrazně podílela nadhazovačka Veronika Pecková, která zaznamenala 191 strikeoutů. Jenže hvězda reprezentace hraje v profesionální japonské soutěži. „Budeme muset se bez ní obejít. I tak pomýšlíme na čtvrtý titul,“ dodal trenér Aleš Pavel ze Žraloků Ledenic, kde se během zimy soustředili na trénink pálky a na rozvoj síly. „Pracovali jsme na tom, aby naší silnou stránkou byl útok, stejně jako v loňské sezóně.“

Nejen na útok se bude koncentrovat také Ealges Praha. Stříbrný tým loňské sezony táhla v útoku zejména nejlepší pálkařka Eliška Thompsonová, která předvedla 49 úspěšných odpalů, z toho 7 homerunů. „Síly dokážeme rozložit jak do útoku, tak do obrany.

Nejvyšší cíle

Cíle máme nejvyšší, vyhrát extraligu a vrátit titul zpět na Eagles po generační obměně,“ dodala kapitánka týmu Jana Chýlová. Eagles bude naopak chybět Petra Cinkeová, která byla nejvytěžovanější nadhazovačkou a za tým rozdala nejvíce strikeoutů. Poprvé však pražský tým nemá v základu nikoho pod 18 let.

Vysoko pomýšlejí také bronzové softbalistky loňské sezony ze Snails Kunovice. Žádný extraligový tým nemá tolik zahraničních hráček – ze Slovácka, je to totiž mnohem blíž k Rakousku či Slovensku. „Stávající situace nám to dost komplikuje, ale zahraniční posily určitě budeme mít,“ prohlásil hlavní trenér Pavel Křivák. V týmu s jistotou bude Eliška Stejskalová, která získala stipendium na americké univerzitě Florida Southwestern.

O titul chce usilovat také pražský velkoklub Joudrs, kterému se ze zahraničí vrátila reprezentantka Veronika Klimplová. Do play-off se chce dostat také Tempo Praha. Zcela nové družstvo má SaBaT Praha, jediným nováčkem pak budou hráčky z Trutnova. Celkem osm týmů se utká systémem každý s každým venku a doma, do play-of postoupí šest nejlepších, poslední dva si to rozdají o udržení.

Ženská extraliga odstartuje 13. června, na stejný den vloni začalo mužské mistrovství světa softbalu v Praze a Havlíčkově Brodě. Pro připomenutí této významné sportovní akce dorazí na vybrané zahajovací zápasy čeští reprezentanti, například Marek Malý, autor walk-off homerunu proti Kubě, díky kterému postoupili Češi do play-off MS 2019.