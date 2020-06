Téměř po roce od zahájení softbalového mistrovství světa v Česku se o víkendu rozehraje domácí mužská extraliga. Ta měla původně začít v dubnu, kvůli koronavirové pandemii se však musela odsunout. A už od začátku půjde o hodně – na všechny čekají jen čtyři víkendy a pak se týmy podle výkonosti oddělí do nadstavby A pro šest nejlepších a nadstavby B, kde bude zbytek. Nově se extraliga navíc rozrostla na deset týmů.

Ilustrační foto. | Foto: ČSA

„Každý zápas v základní části bude důležitý a rozhodující. My chceme opět titul,“ prohlásil Jaroslav Korčák, trenér Žraloků Ledenice, úřadujících šampionů. Vpředu by měl být vidět loňský nováček Locos Břeclav, který se minule dostal až do finále. O nejvyšší příčky usilují také Hroši Havlíčkův Brod, Painbusters Most nebo pražské týmy Spectrum a Tempo.