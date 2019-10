8:3 a 8:1. Takové výhry si připsali Žraloci Ledenice ve finálové sérii. Favorité si s kvalitní běhavou obranou břeclavských softbalistů zatím dokázali poradit. „Je jasné, že bojujeme proti nejlepšímu pálkařskému týmu, každou chybičku dokáží potrestat,“ přiznal za nováčky soutěže Borbély. Žraloci mají na svém kontě tři homeruny, celkem si připsali 14 úspěšných odpalů.

Nejúspěšnějším pálkařem je zatím ledenický Patrik Kopečný, který zařídil tři body. „Soustředíme se jen na sebe, abychom hráli dobře. To je náš úkol číslo jedna. A tak jsme o víkendu pálili. To, že z toho v břeclavské obraně vyplynuly chyby, je důsledkem našeho tlaku. V tom chceme pokračovat,“ uvedl trenér Žraloků Jaroslav Korčák.

Že Ledenice v současné době vedou 2:0 nula na zápasy, kouče nezajímá. A před víkendem klidní emoce. Vždyť jde Žralokům rovněž o historicky první titul. „Nejdůležitější je pro nás první nadhoz v utkání. Další nejdůležitější je druhý nadhoz. A pak třetí… Nenecháme se strhnout. Neřešíme, že jde o titul,“ usmál se Korčák.

To Břeclav musí mít jasný cíl – prodložit finálovou sérii do neděle. To by se hrálo na jejím domácím stadionu. „Jsme nadšení z podpory celého města. Na finále dorazilo přes 200 diváků, kteří vytvořili úžasnou atmosféru. Lidi nás podporovali do posledního autu. Tohle si nechceme nechat ujít," dodal Borbély.

Sobotní duel bude zahájen v 15 hodin v Ledenicích, případný nedělní pak ve 13.30 v Břeclavi.